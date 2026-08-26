به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد حسن اکبری، با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان یزد و معاون دادستان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد و اعضای هیأتمدیره شرکت خدماتی شهرک، از تعدادی از واحدهای صنعتی شهرک یزد و روند پیشرفت مدول دوم تصفیهخانه شهرک صنعتی یزد بازدید شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری واحدهای دارای مشکل در زمینه دفع فاضلاب اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای متولی است و در این زمینه نمیتوان نسبت به تخلیه غیراصولی فاضلابهای صنعتی در اطراف شهرک بیتفاوت بود.
وی افزود: با توافق صورتگرفته، مقرر شد موضوع در قالب یک برنامه کوتاهمدت و عملیاتی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت خدماتی شهرک و اداره کل حفاظت محیط زیست دنبال شود و در فاز نخست، ساماندهی وضعیت موجود و در صورت لزوم برخورد قانونی و جدی با موارد تخلف در دستور کار قرار گیرد.
اکبری ادامه داد: در یک برنامه دوماهه، وضعیت دفع فاضلاب واحدهای صنعتی دارای مشکل باید بهصورت جدی پیگیری و تعیین تکلیف شود و دستگاههای مسئول نیز موظف شدند اقدامات لازم را در چارچوب وظایف خود انجام دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از اجرای الزامات زیستمحیطی تصریح کرد: در این جلسه تکالیف مشخصی برای شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت خدماتی شهرک و اداره کل حفاظت محیط زیست تعیین شد و دادستان عمومی و انقلاب استان نیز ضمن اعلام حمایت قضایی، اختیارات و ظرفیتهای لازم برای پیگیری موضوع را مورد تأکید قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع فاضلاب صنعتی شهرک یزد از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و پاسخگویی دستگاهها و مجموعههای مسئول نسبت به اقدامات انجامشده و روند ساماندهی نیز مطالبه خواهد شد.
در این بازدید همچنین روند پیشرفت پروژه مدول دوم تصفیهخانه شهرک صنعتی یزد مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی برای مدیریت اصولی فاضلابهای صنعتی و کاهش مخاطرات زیستمحیطی تأکید شد.
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