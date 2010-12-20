برگزیدگان جایزه کتاب فصل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، بعد از ظهر امروز دوشنبه 29 آذر با حضور جمعی از نویسندگان در سرای اهل قلم برگزار شد.

جایزه برگزیدگان این دوره از جایزه کتاب فصل، علاوه بر تندیس و لوح تقدیر، 5 سکه بهار آزادی بود. به هر یک از نفرات شایسته تقدیر این جایزه هم علاوه بر لوح تقدیر 3 سکه بهار آزادی تعلق گرفت.

اسامی کتابهای برگزیده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل به شرح زیر است:

1- کلیات

بخش ترجمه:کتاب "ویرایش از زبان ویراستاران" تالیف گروه نویسندگان، ترجمه رزا افتخاری، مژده دقیقی، مژگان عبدالهی، محی‌الدین غفرانی و احمد کسایی‌پور، ویراستار ترجمه فارسی: مژده دقیقی به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

2- فلسفه

فلسفه غرب /شاخه ترجمه:"مقدمه‌ای بر فلسفه ذهن"، تالیف جاناتان لو، ترجمه امیر غلامی

3- دین



الف) کلیات اسلام /تصحیح: "ورثه الانبیاء" ، تالیف: احمدبن ابراهیم لکهنوی، ( همراه بخشی از تذکره العلماء المحققین فی آثار الفقهاء و المحدثین اثر سیدمهدی‌بن نجف‌علی حسینی رضوی عظیم‌آبادی)، تصحیح: علی فاضلی، قم: موسسه کتاب‌شناسی شیعه.



ب) علوم قرآنی / تالیف :" بیولوژی نص: نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن"، تالیف علیرضا قائمی‌نیا.

4- علوم خاص



الف) زیست‌شناسی : "بوم‌شناسی مولکولی"، تالیف جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان.



ب) شیمی /تالیف: "فرهنگ‌نامه شیمی"، تالیف: محمدعلی قدسی.



ج) نجوم /ترجمه :"جهان‌های موازی"، تالیف میچیو کاکو، ترجمه سارا ایزدیار و علی هادیان.

5- علوم کاربردی



کشاورزی / تالیف :به‌طور مشترک ،"آبخیزداری و حفاظت خاک"، تالیف اباذر اسمعلی و خدایار عبداللهی؛ "تولید و فرآوری گیاهان دارویی"، تالیف رضا امیدبیگی.

6- هنر



الف) هنرهای تجسمی /تالیف:"هنرهای شیعی در مجموعه تاریخی و فرهنگی شیخ صفی‌الدین اردبیلی"، تالیف حسن یوسفی و ملکه گلمغانی‌زاده اصل.



ب) معماری / تالیف :"پارادایم‌های پردیس"، تالیف آزاده شاهچراغی ؛"مدیریت استراتژیک پروژه"، تالیف محمود گلابچی و امیر فرجی.



ترجمه : "تاریخ معماری جهان"، تالیف فرانسیس دی. کی. چینگ و دیگران، ترجمه محمدرضا افضلی.

7- ادبیات



نثر معاصر :" جاده جنگ"، نوشته منصور انوری.

اسامی شایستگان تقدیر این دوره از جایزه کتاب فصل نیز به شرح زیر است.

1- کلیات



تالیف : "ارج‌نامه محمد معین: زندگی، آثار و جستارهای متن‌پژوهی"، تالیف محمد غلامرضایی.

2- فلسفه



فلسفه غرب / تالیف : "توجیه باور: آری یا نه"، تالیف محمدعلی مبینی.

3- دین



الف) کلیات اسلام /تالیف : "التراث المکی"، تالیف حسین الواثقی.



ب) علوم قرآنی /ترجمه: "رهیافت‌هایی به قرآن"، تالیف گروه مولفان، زیر نظر جرالد هاوتینگ و عبدالقادر شریف، ترجمه گروه مترجمان، به‌کوشش و ویرایش مهرداد عباسی.



ج) حدیث /تالیف: "بررسی اعتبار احادیث مرسل"، تالیف محمدحسن ربانی.



د) رجال / تالیف : "الاجتهاد و التقلید فی علم الرجال و اثره فی التراث العقائدی:"، تالیف: محمد السند البحرانی.

تصحیح : "فهارس الشیعه"، گردآوری و تحقیق: مهدی خدامیان آرانی، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.



هـ) کلام /تالیف: "رابطه ذات و صفات الهی"، تالیف معروف‌علی احمدوند.



و) عرفان /تالیف: "تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن‌عربی"، تالیف محمدجواد شمس.



ز) سیره / تالیف :"پژوهشی پیرامون جابربن یزید جعفی"، تالیف سعید طاوسی مسرور.



ح) ادیان دیگر /ترجمه: "دانشنامه فشرده ادیان زنده"، تالیف گروه نویسندگان، زیر نظر رابرت چارلز زینر، ترجمه نزهت‌صفای اصفهانی.

4-علوم اجتماعی



الف) فلسفه علوم اجتماعی / ترجمه :"فلسفه علوم اجتماعی"، تالیف: مایکل رووت، ترجمه محمد شجاعیان.



ب) آموزش و پرورش / ترجمه : "فلسفه تربیت اسلامی"، تالیف ماجد عرسان کیلانی، ترجمه، نقد، اضافات: بهروز رفیعی.



ج) علوم سیاسی / تالیف : "قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، تالیف حسین پوراحمدی.



ترجمه :"اقتصاد سیاسی نظامی‌گری آمریکا"، تألیف اسماعیل حسن‌زاده، ترجمه پرویز امیدوار.



د) حقوق /تالیف: "درس‌هایی از فلسفه کیفری"، تالیف اسماعیل عبدالهی.



هـ) محیط زیست /تالیف : "سم‌شناسی محیط"، تالیف روح‌الله دهقانی.

5-زبان



گویش‌های محلی / تالیف : "گویش سیستان: حوزه مرکزی شهرستان زابل"، تالیف غلام‌رضا عمرانی.

6- علوم خاص



الف) فیزیک / ترجمه : "اپتیک غیرخطی"، تالیف رابرت بوید، ترجمه ابراهیم عطاران کاخکی و مهدی کمالی.



ب) زمین‌شناسی /تالیف : "پالینولوژی و کاربرد آن در زمین‌شناسی"، تالیف محمد قویدل سیوکی.



ج) شیمی /ترجمه:"تکمیل شیمیایی منسوجات"، تالیف ولفگانگ د. شیندلر، ترجمه مقداد کمالی مقدم، سمیه صفی و سیدمجید مرتضوی.



د) نجوم /تالیف : "الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک"، تالیف محمد بهرام‌پور.

7-علوم کاربردی



الف) دامپزشکی / تالیف :"انگل‌شناسی دامپزشکی"، تالیف سیدحسین حسینی و بهنام مشگی.



ب) مهندسی برق /ترجمه :"درایوهای موتور سوئیچ رلاکتانس"، تالیف رامو کریشنان، ترجمه سیدمرتضی سقائیان‌نژاد و امیر رشیدی.



ج) مهندسی مکانیک / تالیف : "آشنایی با اصول طراحی نیروگاه‌های حرارتی"، تألیف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران.



ترجمه : "مدل‌سازی و کنترل ربات"، تالیف گروه مولفان، ترجمه ایرج حسن‌زاده.



د) مهندسی شیمی / ترجمه :"اصول فرایندهای جداسازی"، تالیف: جی. دی. سیدر و ای. جی. هنلی، ترجمه محمدمهدی منتظر رحمتی.

8- هنر



هنرهای نمایشی /تالیف :"نمایش‌های ایرانی"، تالیف صادق عاشورپور



ترجمه : "دستور زبان سینما"، تالیف دانیل آریخن، ترجمه مسعود مدنی.

9- ادبیات



الف) شعر معاصر:"خاکستر آیینه"، سروده محمدرضا ترکی.



ب) متون ادبی /تصحیح: "کاشف الاسرار و مطلع الانوار"، تالیف حسن ظریفی چلبی، تصحیح و تحقیق علیرضا قوجه‌زاده.

10- تاریخ



ترجمه :"زندگی قیصرها"، تالیف سوئتونیوس، ترجمه احد علیقلیان.

11- کودک و نوجوان



الف) داستان تالیفی /گروه کودک:"ماه مهربان"، نوشته سارا قربانی برزی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.



گروه نوجوان :"قلب‌های نارنجی"، نوشته مینو کریم‌زاده



ب) داستان ترجمه :"جادوگر بیکار، قصه‌هایی با سه پایان"، نوشته جانی رداری، ترجمه مهناز صدری.



ج) دین /تالیف :"علوم اول راهنمایی در قرآن"، فرزانه کریم‌نیا.