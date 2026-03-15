۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

تجلیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از دو نویسنده سنندجی

سنندج ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اهدای لوح تقدیر از دو نویسنده و فعال فرهنگی شهر سنندج به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه فرهنگ، نویسندگی و نشر آثار مکتوب تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی ظهر یکشنبه با اهدای لوح تقدیر از جهانگیر هاشمی نویسنده و فعال فرهنگی و محیط‌زیستی شهر سنندج تجلیل کرد.

در این آیین از سال‌ها فعالیت فرهنگی و اجتماعی هاشمی در عرصه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی قدردانی شد.
گفتنی است وی به تازگی کتابی با عنوان «ترامپ و ترامپیسم» را تألیف و منتشر کرده است.

همچنین در ادامه این برنامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از محمدعلی پندار، نویسنده پیشکسوت شهر سنندج نیز به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه نویسندگی و تألیف کتاب در بخش کودک و نوجوان تقدیر کرد.

محمدعلی پندار اخیراً دو عنوان کتاب در رده سنی کودک و نوجوان با نام‌های «رێوی فێڵباز» و «کێوەکان» را منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

