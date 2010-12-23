قیمت نان روغنی و باگت در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: از تاریخ اول دی جاری تا 20 فروردین سال 90 هر عدد نان روغنی مخصوص، با وزن چانه 500 گرم به قیمت تصویبی دو هزار و 800 ریال است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ادامه داد: نرخ نان باکت نیز از اول دی جاری تا 20 فروردین 90 با وزن چانه 320 گرم به قیمت تصویبی هزار و 800 ریال است.

صادقی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 واحد رسیدگی به گزارشات مردمی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی و یا به شماره 5239695 اتحادیه صنف قنادان و صنوف مربوطه تماس حاصل کنند.

به گفته وی، نصب نرخ اعلام شده توسط مدیر واحد صنفی با مهر اتحادیه معتبر الزامی است.

واحد های نانوائی آزاد پز از شرکت غله و خدمات بازرگانی آرد تهیه کنند

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت نیز اظهار داشت: نانوائی های آزاد پز می توانند همانند نانوائی های دولتی آرد مورد نیاز خود را با معرفی اتحادیه مربوطه ازطریق شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت تهیه کنند.

علی شامی نژاد اظهار داشت: در راستای هدفمند کردن یارانه ها و با توجه به حمایت از واحد های نانوائی آزاد پز و ارتقاء کیفیت نان های تهیه شده ، این واحد ها نیز می توانند با معرفی اتحادیه مربوطه آرد مورد نیاز خود را به قیمت مصوب از شرکت غله و خدمات بازرگانی شهرستان مربوطه، تهیه کنند.