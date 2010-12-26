ساختار فرآوری زیتون رودبار سنتی است

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید زیتون از مزیتهای منحصربه فرد گیلان در سطح کشور است، افزود: توجه به عواملی مانند فرآوری و صنایع مرتبط با زیتون، نزدیکی به مواد اولیه و قیمت مناسب آن در گیلان و اشتغالزایی به صورت زنجیره ای دربخش کشاورزی ازاولویتهای اساسی دراستان است.

وی در ادامه به مشکلات ساختاری " تولید "، " فرآوری " و " بازرگانی " زیتون اشاره کرد و اظهارداشت: زیتون بعد از برنج و چای سومین محصول کشاورزی مهم استان گیلان است.

نماینده مردم رودبار زمین، آب کافی، زیتون خارجی به بازار و سنتی بودن ساختار فرآوری زیتون را از مشکلات مهم این محصول اعلام کرد و گفت: رفع این مشکلات نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه، برنامه ریزی اساسی و مدیریت اصولی است.

وی همچنین بر ضرورت توسعه باغات زیتون و ساماندهی کارگاههای روغن کشی این محصول در شهرستان رودبار تاکید کرد و افزود: زیتون نقش مهم در اقتصاد مردم این منطقه دارد.

مرعشی گفت: در استان گیلان توانمندیهای بسیار زیادی وجود دارد که بهره گیری از این پتانسیل نیازمند همدلی و همگامی تمامی افراد با یکدیگر است.

وی در ادامه توسعه زیر ساختهای کشاورزی را ضروری دانست و یادآورشد: توسعه، آبادانی هریک از شهرستانهای استان موجب پیشرفت گیلان خواهد شد.