به گزارش خبرنگار مهر، ندا دوستی‌خواه پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: سطح باغات زیتون این شهرستان ۴.۵ هکتار است و محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای محلی و استانی، به کارگاه‌های فرآوری و روغن‌گیری در استان اصفهان نیز ارسال می‌شود.

وی مدیریت صحیح آبیاری، کوددهی اصولی و هرس به‌موقع را از عوامل مهم افزایش کیفیت محصول دانست و توضیح داد: با توجه به محدودیت منابع آب، اجرای طرح‌های تأمین آب می‌تواند زمینه توسعه باغات زیتون را در این منطقه فراهم کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی مسجدسلیمان توسعه باغات و سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل پیگیری در بخش کشاورزی مسجدسلیمان عنوان کرد.