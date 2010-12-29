جنجال سازی یک رسانه غربی برای ناامن نشان دادن خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در این جنجال سازی می نویسد: در صورت بروز ناآرامی در خلیج فارس و حمله به یکی از کشورهای حاضر در این منطقه ارتش انگلیس تمام اتباع بریتانیایی حاضر در دبی، قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را از این منطقه خارج می کند.

به نوشته این روزنامه، پس از روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، "دیوید کامرون" نخست وزیر، به ارتش دستور داد تا برنامه های همکاری خود با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بویژه کشورهایی که با تهران اختلاف نظر دارند را مورد بازبینی قرار داده و راه های افزایش همکاری نظامی با این کشورها را بررسی کنند.

برنامه اضطراری ارتش انگلیس برای شهروندان خود در منطقه خلیج فارس آخرین بار در دهه 1990 بازبینی شده اما اکنون فقط 100 هزار بریتانیایی در امارات حضور دارند و سالانه بیش از میلیونها انگلیسی به این منطقه سفر می کنند ازهمین رو برنامه ریزان ارتش انگلیس با کنار گذاشتن برنامه قبلی در حال تدوین برنامه های جدیدی برای خارج کردن اتباع خود از منطقه خلیج فارس در صورت بروز جنگ در آن هستند.

به نوشته دیلی تلگراف، برنامه های جدید همکاری نظامی انگلیس با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بویژه امارات محرمانه بوده و در نیمه اول سال 2011 به امضای دیوید کامرون خواهند رسید. پیش بینی می شود نخست وزیر انگلیس در آن زمان سفری به این منطقه داشته باشد.

بر اساس این گزارش هدفمند، به احتمال زیاد در این برنامه جدید، انگلیس پیشنهاد محافظت از زیر ساختهای کشورهای عرب منطقه را در صورت بروز ناآرامی در خلیج فارس ارائه می کند. اما با این وجود مهمترین بخش این برنامه ها را طرح خروج اتباع انگلیسی از منطقه خلیج فارس است.

گفته می شود برای این طرح جنجالی، به احتمال زیاد کشتیهای مسافربری به همراه ناوهای جنگی در خلیج عدن مستقر می شوند و کار انتقال اتباع انگلیس از جزیره فجیره انجام می شود. در این طرح از خطوط هوایی نیز استفاده خواهد شد.