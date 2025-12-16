به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با نشان دادن ذوق زدگی خود از پیروزی خوزه آنتونیو کاست در انتخابات ریاست جمهوری شیلی گفت: من به وی تبریک گفتم.

ساعر اضافه کرد: من خطاب به رئیس جمهور منتخب شیلی تاکید کردم که پیروزی وی در راستای روابط این کشور با تل آویو مهم است.

لازم به ذکر است نتایج رسمی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی نشان داد خوزه آنتونیو کاست با کسب ۵۸ درصد آرا پیروز شد.

بر اساس این گزارش، پس از شمارش آرای مأخوذه، کاست بر ژانت خارا، عضو حزب کمونیست و رهبر ائتلاف گسترده چپ، برتری یافت.

خارا ۵۱ ساله در پیامی در شبکه‌های اجتماعی شکست خود را پذیرفت و ضمن تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، برای او آرزوی موفقیت کرد.

کاست، کاتولیک محافظه‌کار، در کارزار انتخاباتی خود بر مبارزه با جرم و جنایت تمرکز داشت و وعده داد حدود ۳۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی عمدتاً ونزوئلایی را اخراج کند.

او آشکارا از دیکتاتوری نظامی حمایت کرده و گفته بود اگر پینوشه زنده بود، به او رأی می‌داد.