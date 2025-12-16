مصرف گاز خراسان جنوبی در سطح پایدار؛ استان آماده عبور ایمن از زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی صبح سه شنبه در ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: مصرف گاز استان در ۲۴ ساعت گذشته به ۴.۶ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسیده که این میزان تقریباً مشابه مدت مشابه سال گذشته است و نشان‌دهنده پایداری مصرف در سطح استان است.

وی با اشاره به وضعیت فشار شبکه انتقال گاز افزود: کمترین فشار ثبت‌شده در خطوط انتقال ۴۵۰ بوده و نسبت به یکی دو روز گذشته حدود ۱۰ واحد کاهش فشار را تجربه کرده‌ایم که با مدیریت شبکه، شرایط تحت کنترل قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق ابلاغ شرکت ملی گاز از بیست‌وسوم، محدودیت‌هایی برای برخی نیروگاه‌ها اعمال شده است، گفت: در شرایط بحرانی، سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در اولویت مدیریت ویژه قرار داشتند و تأکید بر اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صنایع فولادی بود که اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

محمودی از اجرای گسترده پایش مصرف در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: دمای ۳۳۲ اداره در سطح استان پایش شد که ۱۶ دستگاه از دمای تعیین‌شده انحراف داشتند و اخطار لازم دریافت کردند؛ این پایش‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی بیان کرد: نزدیک به ۶۶ هزار پیامک هشدار و توصیه مدیریت مصرف برای مشترکان ارسال شده و اطلاع‌رسانی لازم به صنایع، گلخانه‌داران، مرغداران و سایر بخش‌های مصرف‌کننده انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی یکی از اقدامات مهم و زیرساختی استان را افزایش ضریب اطمینان شبکه دانست و گفت: امروز تمامی ورودی‌های گاز شهرها به یکدیگر متصل هستند، به‌گونه‌ای که هر شهرستان می‌تواند از دو یا سه ایستگاه CGS گاز دریافت کند؛ این اقدام نقش مهمی در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دارد.

محمودی ادامه داد: در همین راستا، ۱۵۰ کیلومتر خط تغذیه فولادی اجرا شده و تمامی ایستگاه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند که یک اقدام اساسی برای مدیریت هوشمند شبکه گاز استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی مشترکان افزود: تمامی مشترکان بر اساس اولویت‌های A، B، C و D و همچنین مشترکان ویژه دسته‌بندی شده‌اند تا در صورت بروز شرایط خاص، مدیریت شبکه با کمترین آسیب انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات لازم برای ورود به فصل سرما انجام شده، تجهیزات و زیرساخت‌ها آماده است و با همراهی مردم در مصرف بهینه، امیدواریم زمستان امسال نیز با مدیریت مناسب و بدون مشکل از آن عبور کنیم.