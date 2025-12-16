اهواز - بر اساس اعلام سامانه فرودگاه بین‌المللی اهواز، پدیده مه‌گرفتگی امروز موجب ابطال هفت پرواز و لغو هشت پرواز تا اطلاع ثانوی در این فرودگاه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق این گزارش، پرواز شرکت‌های وارش به شماره ۵۸۵۲، آتا به شماره ۵۶۳۵ و کارون به شماره ۲۵۱۴ در مسیر تهران – اهواز، پرواز شرکت کارون به شماره ۲۵۸۰ در مسیر شیراز – اهواز، همچنین پروازهای وارش ۵۸۵۳ و آتا ۵۶۳۶ در مسیر اهواز – تهران به دلیل مه‌گرفتگی باطل شده‌اند.

همچنین پروازهای شرکت پارس به شماره ۴۴۴۴، اروان به شماره ۶۷۰۸ در مسیر تهران – اهواز، پرواز شرکت آتا به شماره ۵۶۴۱ در مسیر مشهد – اهواز، پروازهای کارون ۲۶۶۹ و اروان ۶۷۰۹ در مسیر اهواز – تهران، پرواز شرکت پارس ۵۴۳۸ در مسیر اهواز – خارک، پرواز آتا ۵۶۴۰ در مسیر اهواز – مشهد و پرواز کارون ۲۶۳۱ در مسیر اهواز – بندرعباس به دلیل تداوم پدیده مه‌گرفتگی تا اطلاع ثانوی لغو اعلام شده‌اند.

این در حالی است که اداره‌کل هواشناسی خوزستان پیش از این نسبت به وقوع پدیده مه‌گرفتگی در طول هفته جاری هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.

روز گذشته نیز ۱۱ پرواز فرودگاه بین‌المللی اهواز به علت مه‌گرفتگی لغو و یا با تأخیر مواجه شده بودند.