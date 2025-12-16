فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از انسداد موقت محور پونل-خلخال خبر داد و اظهار کرد: این محور که سال گذشته از آبانماه تا اردیبهشتماه بهطور کامل مسدود بود، امسال بهصورت مقطعی و با هماهنگی پلیس راه و بهمنظور افزایش ایمنی کاربران جادهای مسدود خواهد شد.
وی افزود: این انسداد از بعدازظهر امروز آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و رانندگان میتوانند در این مدت از مسیر جایگزین اسالم-خلخال برای تردد استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در ایمنی سفر خود و دیگر کاربران جادهای مشارکت داشته باشند.
