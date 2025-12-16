آئین تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق خبرگان رهبری، صبح سه شنبه با حضور مردم متدین و همیشه در صحنه دامغان برگزار شد.

این مراسم در میدان امام خمینی (ره) دامغان برگزار و اقشار مختلف مردم، مسئولان ارشد کشوری و لشکری، استانی و شهرستانی، خانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران، بین مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی و جمعی از علاقمندان به ایشان حضور داشتند.

قرار است تا دقایقی دیگر پیکر مرحوم شاهچراغی به روستای حسن آباد شهرستان دامغان، محل زادگاه مرحوم شاهچراغی انتقال تا آئین خاکسپاری این عالم ربانی در مزار آن روستا، با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس استان سمنان و شهرستان دامغان انجام شود.

قبل از این مراسم و همزمان با صبح سه شنبه، پیکر مرحوم شاهچراغی به مدرسه علمیه موسویه دامغان برده شد و برای دقایقی مراسم معنوی وداع با این عالم ربانی در همان حوزه علمیه‌ای برگزار شد که سال‌ها در آن فعالیت‌های مذهبی و حوزوی داشت و درس می‌داد.

در این مراسم که استاندار سمنان و جمعی از مسئولان ارشد استانی و کشوری هم حضور داشتند، حوزویان، طلاب و مبلغان دینی و روحانیان شهرستان دامغان با پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی وداع کردند.

روز گذشته نیز مراسم تشییع باشکوهی در مرکز استان سمنان با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور و قدرشناس سمنان برای آیت الله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان برگزار شده بود.

مرحوم شاهچراغی متولد خرداد ۱۳۱۳ در حسن آباد دامغان بود. ایشان در جوانی به قم مهاجرت کرده و تحصیلات حوزوی خود را به اتمام رساند. شاهچراغی از سال ۵۱ به سمنان بازگشت و تا آخرین روزهای عمر با برکت خود به تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام پرداخت. آیت الله شاهچراغی روز شنبه در ۹۱ سالگی در سمنان دار فانی را وداع گفت.