لرستان گذرگاه استراتژیک نفت کشور است

علیرضا عطار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه این شرکت یکی از مناطق 11 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است، اظهار داشت: لرستان به عنوان مسیر انتقال نفت خوزستان به استانهای شمالی کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مسیر خطوط انتقال نفت کشور از دو مسیر عبور می کند، عنوان کرد: در حال حاضر 50 درصد نفت از سمت لرستان و 50 درصد دیگر از سمت چهارمحال و بختیاری انتقال داده می شود.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر نفت خام، فرآورده های نفتی و تولیدات پالایشگاه نفت آبادان نیز از طریق لرستان به مرکز ارسال می شود.

عطار با بیان اینکه خطوط انتقال نفت منطقه لرستان از پل زال آغاز می شود، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مراکز انتقال نفت کشور یعنی مرکز انتقال نفت تنگ فنی در لرستان قرار دارد.

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وی از ورود سه خط انتقال از سمت خوزستان به این مرکز انتقال نفت خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه مواد نفتی مورد نیاز لرستان به جز سوخت هواپیما از طریق این خطوط انتقال و پالایشگاه نفت آبادان تامین می شود.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان مرکز انتقال نفت لرستان را شامل تنگ فنی، آسار، باباحسین و افرینه دانست و بیان داشت: در حال حاضر خوراک مورد نیاز چهار پالایشگاه اصلی کشور از جمله شازند، تهران، تبریز و کرمانشاه از طریق خطوط انتقال نفت لرستان تامین می شود.

عطار تصریح کرد: اگر ما نتوانیم به موقع خوراک مورد نیاز این پالایشگاهها را تامین کنیم روند کار آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کل کشور 14 هزار کیلومتر خطوط انتقال نفت وجود دارد، بیان داشت: از این میزان خطوط انتقال نفت، یک هزار کیلومتر آن تحویل منطقه لرستان است.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان با بیان اینکه روزانه 450 هزار بشکه نفت خام از طریق لرستان انتقال داده می شود، تصریح کرد: این در حالیست که علاوه بر این میزان نفت خام به طور میانگین روزانه 150 هزار بشکه از دیگر فرآورده های نفتی از طریق لرستان انتقال داده می شود.

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عطار ادامه داد: با این اوصاف روزانه بین 102 تا 105 میلیون لیتر نفت و فرآوردههای نفتی از طریق لرستان انتقال داده می شود.

وی با بیان اینکه هزینه انتقال از طریق خطوط انتقال نفت 49 ریال به ازای هر تن کیلومتر است، یادآور شد: این در حالیست که اگر بخواهیم این میزان نفت را به وسیله تانکر انتقال دهیم به ازای هر تن کیلومتر باید 700 ریال هزینه کنیم که این امر قیمت تمام شده این فرآورده را بالا می برد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان از مرکز انتقال نفت تنگ فنی به عنوان شاهرگ حیاتی نفت کشور یاد کرد و بیان داشت: در زمان جنگ تحمیلی با توجه به موقعیت استراتژیک این مرکز انتقال بیش از 52 بار بمباران شد که در پی این بمباران ها 23 نفر از کارکنان شرکت نفت شهید شدند.

عطار با بیان اینکه در هنگام جنگ هیچگاه فعالیت این مرکز انتقال نفت متوقف نشد، تصریح کرد: لرستان گذرگاه استراتژیک نفت کشور است که عمده نفت استانهای شمالی را تامین می کند.