توزیع آرد با شبکه رایانه ای در استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها در ساری افزود: با توجه به مصوبه ستاد هدفمند کردن آرد، گندم ونان تمامی واحدهای آزاد پز استان مازندران باید از طریق شبکه آرد مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 180 واحد آزادپز نسبت به تهیه آرد از طریق شبکه اقدام کردند.

رجبی تصریح کرد: واحدهای آزادپز دارای پروانه کسب که تاکنون وارد شبکه نشده اند از امروز تا 15 دی ماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به تهیه و تامین آرد مورد نیاز خود از طریق شبکه اقدام کنند.

وی همچنین از راه اندازی سامانه پیامک 30001394 توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد و گفت: متصدیان واحدهای خبازی از طریق پیامک مذکور می توانند نسبت به سفارش آرد مورد نیاز خود نیز اقدام کنند.

رجبی با اشاره به آغازهفته کیفیت نان در استان اظهار داشت: جشنواره نانوایان برتر مازندران با معرفی نانوایان برتر استان درساری برگزار می شود.

