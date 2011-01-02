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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

توزیع آرد با شبکه رایانه ای در استان مازندران

توزیع آرد با شبکه رایانه ای در استان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکنون 180 واحد آزاد پز استان از طریق شبکه رایانه ای آرد دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها در ساری افزود: با توجه به مصوبه ستاد هدفمند کردن آرد، گندم ونان تمامی واحدهای آزاد پز استان مازندران باید از طریق شبکه آرد مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 180 واحد آزادپز نسبت به تهیه آرد از طریق شبکه اقدام کردند.

رجبی تصریح کرد: واحدهای  آزادپز دارای پروانه کسب که تاکنون وارد شبکه نشده اند از امروز تا 15 دی ماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به تهیه و تامین آرد مورد نیاز خود از طریق شبکه اقدام کنند.

وی همچنین از راه اندازی سامانه پیامک 30001394 توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد و گفت: متصدیان واحدهای خبازی از طریق پیامک مذکور می توانند نسبت به سفارش آرد مورد نیاز خود نیز اقدام کنند.

رجبی با اشاره به آغازهفته کیفیت نان در استان  اظهار داشت: جشنواره نانوایان برتر مازندران با معرفی نانوایان برتر استان درساری برگزار می شود.   
 

کد مطلب 1223367

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