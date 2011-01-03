ماشین سازی برای خروج از بحران به یک پیروزی نیاز دارد

افشین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی ماشین سازی در خانه فولاد نطنز اظهار داشت: در این بازی بچه ها خوب بازی کردند و علیرغم دریافت گل زودهنگام، در ادامه خیلی خوب توانستند به بازی بازگشته وحریف را تحت فشار قرار دهند.

وی ادامه داد: در حالیکه نیمه اول یک بر صفر بسود میزبان تمام شد، اما در نیمه دوم و با توصیه های فنی زوران اسمیلسکی، بازیکنان ماشین سازی موفق تر از حریف ظاهر شدند و با ارائه یک بازی روان و بهتر توانستند دروازه فولاد نطنز را باز کرده و یک امتیاز باارزش کسب کنند.

دبیری با بیان اینکه ماشین سازی حتی می توانست تیم پیروز دیدار با فولاد نطنز باشد، تصریح کرد: با توجه به بازی خوبی که بازیکنان ما در نیمه دوم ارائه دادند و بارها روی دروازه حریف خطرسازشدند، ما میتوانستیم از این مصاف حداکثر امتیازات را نیز بگیریم که کم دقتی مهاجمان ما سبب شد تا به نتیجه مساوی رضایت دهیم.

وی با ابراز رضایت از نحوه داوری این دیدار خاطرنشان ساخت: قضاوت این بازی نسبت به دیدارهای قبلی ما بسیار خوب بود و داوران مسابقه قضاوت منطقی تر و عادلانه تری داشتند. اگرچه اخراج یک بازیکن ما کمی سختگیرانه به نظر می رسید اما در مجموع تیم داوری در این بازی کم اشتباه ظاهر شدند و من امیدوارم سایر داوران نیز بتوانند کم اشتباه قضاوت کنند.

مدیر عامل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز در ادامه به تاثیر پذیری بازیکنان از تاکتیکهای سرمربی جدید این تیم اشاره کرد و گفت: با حضور زوران اسمیلسکی در راس کادر فنی تیم ، بازیکنان روحیه و انگیزه مضاعفی برای موفقیت بدست آورده اند و فقط برای پیروز شدن در زمین حاضر میشوند.

وی افزود: بازی با فولاد نطنز اولین بازی در فصل جاری بود که تیم ما گل اول را دریافت می کرد ؛ چرا که همواره تیم ما ابتدا گل می زد ولی در ادامه نمیتوانست از اندوخته اش محافظت کند اما در این بازی پس از اینکه گل زودهنگام دریافت کردیم ، با راهنمایی های زوران اسمیلسکی بازیکنان توانستند بازی منطقی و روبه جلوارائه داده و دروازه حریف را باز کنند.

افشین دبیری با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی می تواند با کسب یک پیروزی، به بازی های آینده خود امیدوارانه تر بیاندیشد، بیان داشت: تیم ماشین سازی رفته رفته اوضاعش بهتر می شود و با کسب یک پیروزی، می تواند دیدارهای بعدی خود را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد.

وی جذب بازیکن در نقل و انتقالات نیم فصل را مبتنی بر نظر زوران اسمیلسکی دانست و افزود: در پایان نیم فصل اول، بنا بر نظر کادر فنی در پستهایی که نیاز باشد اقدام به جذب بازیکن خواهیم کرد تا تیم را برای نیم فصل دوم به لحاظ مهره تقویت کنیم.