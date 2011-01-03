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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

الشرق الاوسط مطرح کرد:

جزئیات انفجار اسکندریه از زبان یک شاهد عینی/ عامل اصلی انفجار را دیدم

جزئیات انفجار اسکندریه از زبان یک شاهد عینی/ عامل اصلی انفجار را دیدم

یکی از شاهدان عینی انفجار اخیر در شهر اسکندریه با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت که مردی تقریبا چهل ساله لحظاتی قبل از انفجار در نزدیکی کلیسا پیاده شده که احتمالا در این حمله تروریستی نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ادوارد آنتوان جرجس" 62 ساله از شاهدان عینی انفجار اخیر در کلیسای بزرگ شهر اسکندریه تاکید کرد که شخصی را دیده که معتقد است وی در پشت پرده این انفجار قرار داشته است.

جرجس که خود بدلیل این حمله تروریستی زخمی شده است، اظهار داشت: یک مرد تقریبا چهل ساله را دیدم که در خودرویی حضور داشت و با تلفن همراه صحبت می کرد. وی سپس از خودرو پیاده شد و به سوی پیاده رو رفت. زمانی که نزدیک کلیسا شد، انفجار رخ داد.

این شاهد عینی که از ناحیه پا زخمی شده و هم اکنون در بیمارستانی در شرق اسکندریه حضور دارد تاکید کرد: این مرد محاسنی بر صورت نداشت، قد و قامت متوسطی داشت و من فکر می کنم وی باعث انفجار شده است.

خاطر نشان می شود بامداد روز شنبه گذشته در حالی که شهروندان مسیحی مصر به مناسبت آغاز سال نو میلادی در کلیسایی در اسکندریه واقع در شمال این کشور گردهم آمده بودند یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مقابل این کلیسا منفجر شد. بر اثر این انفجار دستکم 21 نفر کشته و 79 نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1224112

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