بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های شدید در سطح استان از صبح دوشنبه تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز خبر داد و اعلام کرد که ایستگاه‌های معمولان، رومشکان و پلدختر بیشترین میزان بارش را تجربه کرده‌اند.

بارش‌های سنگین در نقاط مختلف لرستان

مرادپور با اشاره به ثبت میزان بارش‌ها گفت: از صبح روز دوشنبه تاکنون، ایستگاه‌های هواشناسی استان لرستان شاهد بارش‌های چشمگیری بوده‌اند که بیشترین آن در شهرستان معمولان با ۱۴۳ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان عنوان کرد: پس از آن رومشکان با ۹۹.۷ میلی‌متر و پلدختر با ۸۸.۹ میلی‌متر بیشترین بارندگی‌ها را داشته‌اند.

وی افزود: در ادامه کوهدشت با ۷۹.۹ میلی‌متر، شول‌آباد ۶۷.۶ میلی‌متر، سپیددشت ۶۶.۹ میلی‌متر و دورود ۵۷.۲ میلی‌متر بارش داشتند.

مرادپور ادامه داد: همچنین سراب دوره با ۵۵.۶ میلی‌متر، نورآباد ۴۹ میلی‌متر، الشتر ۴۷.۵ میلی‌متر و بیرانشهر ۴۶ میلی‌متر ثبت شده است.

بارش‌های متوسط و کم در برخی شهرستان‌ها

به گفته مدیرکل هواشناسی استان لرستان، در دیگر نقاط استان نیز بارش‌ها ادامه داشته است؛ ایستگاه ایمان‌آباد ۴۲.۷ میلی‌متر، ریمله ۴۲.۲ میلی‌متر و فرودگاه خرم‌آباد ۳۸.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند.

وی افزود: بروجرد با ۳۰.۳ میلی‌متر، سیلاخور ۲۰ میلی‌متر، ازنا ۱۶.۶ میلی‌متر و الیگودرز با ۱۴.۶ میلی‌متر نیز گزارش شده‌اند.

هشدار به شهروندان

مدیرکل هواشناسی لرستان با تأکید بر احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی در مسیر رودخانه‌ها و مناطق پایین‌دست گفت: شهروندان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیر رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و مسئولان محلی اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.