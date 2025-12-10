  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

رصد بارش‌ها در لرستان؛ معمولان با ۱۴۳ میلی‌متر بیشترین بارش را ثبت کرد

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی استان لرستان از ثبت بارش‌های شدید در سطح استان خبر داد.

بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های شدید در سطح استان از صبح دوشنبه تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز خبر داد و اعلام کرد که ایستگاه‌های معمولان، رومشکان و پلدختر بیشترین میزان بارش را تجربه کرده‌اند.

بارش‌های سنگین در نقاط مختلف لرستان

مرادپور با اشاره به ثبت میزان بارش‌ها گفت: از صبح روز دوشنبه تاکنون، ایستگاه‌های هواشناسی استان لرستان شاهد بارش‌های چشمگیری بوده‌اند که بیشترین آن در شهرستان معمولان با ۱۴۳ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان عنوان کرد: پس از آن رومشکان با ۹۹.۷ میلی‌متر و پلدختر با ۸۸.۹ میلی‌متر بیشترین بارندگی‌ها را داشته‌اند.

وی افزود: در ادامه کوهدشت با ۷۹.۹ میلی‌متر، شول‌آباد ۶۷.۶ میلی‌متر، سپیددشت ۶۶.۹ میلی‌متر و دورود ۵۷.۲ میلی‌متر بارش داشتند.

مرادپور ادامه داد: همچنین سراب دوره با ۵۵.۶ میلی‌متر، نورآباد ۴۹ میلی‌متر، الشتر ۴۷.۵ میلی‌متر و بیرانشهر ۴۶ میلی‌متر ثبت شده است.

بارش‌های متوسط و کم در برخی شهرستان‌ها

به گفته مدیرکل هواشناسی استان لرستان، در دیگر نقاط استان نیز بارش‌ها ادامه داشته است؛ ایستگاه ایمان‌آباد ۴۲.۷ میلی‌متر، ریمله ۴۲.۲ میلی‌متر و فرودگاه خرم‌آباد ۳۸.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند.

وی افزود: بروجرد با ۳۰.۳ میلی‌متر، سیلاخور ۲۰ میلی‌متر، ازنا ۱۶.۶ میلی‌متر و الیگودرز با ۱۴.۶ میلی‌متر نیز گزارش شده‌اند.

هشدار به شهروندان

مدیرکل هواشناسی لرستان با تأکید بر احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی در مسیر رودخانه‌ها و مناطق پایین‌دست گفت: شهروندان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیر رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و مسئولان محلی اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

    • سعید IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      5 0
      پاسخ
      شکر گذار خداوند باشیم و اب را هدر ندهیم
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 1
      پاسخ
      لطفا بخش زاغه رو هم در لیست هواشناسی قرار دهید

