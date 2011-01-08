تصویر ازدواج در تلوزیون غیرواقعی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا شیری پیش از ظهر شنبه در همایش "ازدواج پایدار با گزینش برتر" در تالار شهید شفایی دانشگاه تبریز اظهار داشت: تصویری که در سریال های تلوزیونی به خصوص سریال های طنز از مقوله ازدواج و تاهل ارائه می شود، عموماً تصویری مخدوش و غیر واقعی است.

وی افزود: آنچه در زمینه ازدواج، در سال های اخیر در سریال های طنز شاهد آن بودیم، اغلب با تکیه بر اصطلاح سخیف «زن ذلیلی» همرا بوده و مرد خانواده در این قبیل سریال ها اغلب دارای ویژگی هایی چون حماقت و بی عرضه گی است و زن خانواده نیز معمولا عضو عصبی و پرخاشگر خانواده است.

این کارشناس مسائل خانواده با بیان این که خلق موقعیت طنز در این سریال ها عموماً با تکیه بر تضاد این دو ویژگی صورت می گیرد مقایسه ناصحیح تاهل و تجرد در تلوزیون را از دیگر مصادیق ارائه تصویر نادرست ازدواج در تلویزیون دانست و تاکید کرد: رسانه های کشورمان باید به تعریف و تصویر درستی از ازدواج دست یابند.

وی افزود: نوع دیگر نگاه به ازدواج در سریال های طنز معمولا بر این مبنا است که جوان متاهل به واسطه ازدواج مرتکب حماقت، غفلت و اشتباه شده است و جوان مجرد نیز با توجیه خودسرانگی دوره تجرد، لزوما فرد هشیاری است که در چاه غفلت زندگی نیفتاده است که چنین برداشتی بی شک در تعارض با آموزه های اخلاقی و دینی جامعه ماست.

این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم توجه و پرداخت به بازگشت زوج های جداشده برای ازدواج دوباره گفت: طبق آمار رسمی یک سوم طلاق های کشور مربوط به سال اول زندگی زوجین است و مشکلات جنسی نیز علت بروز هفتاد درصد طلاق ها در جامعه است.

شیری با اشاره به اینکه ازدواج در هر حال وسیله رشد روحی و سعادت مرد و زن است و در این راه نباید از رجوع زوج های جدا شده غافل بود، افزود: این قبیل زوج ها معمولا دارای پشتوانه و اشتراکاتی هستند که با برجسته سازی آن ها می توان به زندگی مجدد و تداوم آن امیدوار بود.

این کارشناس مسائل خانواده، ازدواج را یکی از مهمترین عوامل رشد روح انسان خواند و خاطرنشان کرد: اساسا مقولاتی که منجر به رشد روح انسان می شوند بر جسم آدمی زجرآور هستند ولی با این وجود، با جلا دادن روح انسان بستر تعالی و سعادت انسان را فراهم می کنند.

جوانان دهه 60 در معرض خطر طلاق قرار دارند

عضو پژوهشکده علوم شناختی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با مقایسه ازدواج متولدان دهه های اخیر کشورمان گفت: نسل جوانان متولد دهه 60 به خصوص سال های 62 تا 64 از این نظر بیشتر در معرض خطر قرار دارند که علت آن را باید در شرایط خاص اجتماعی و عاطفی کشور و نسبت تراکم جمعیتی دختر و پسر در این دهه جست.

شیری گفت: طبق آمار رسمی یک سوم طلاق های کشور مربوط به سال اول زندگی زوجین است و مشکلات جنسی نیز علت بروز هفتاد درصد طلاق ها در جامعه است.

شیری، وجود واقع بینی بین زوج های جوان را لازمه استمرار زندگی خواند و گفت: عقاید، سلایق و روحیات هیچ دو انسانی نمی تواند دقیقا منطبق بر هم باشد؛ بنابراین زوجین باید با دوری از شعارهایی چون «دو روح در یک بدن» به دنبال اشتراکاتی باشند که وجود آن را در رفتارشناسی یکدیگر لمس می کنند.

وی بلوغ عاطفی، بلوغ جنسی، بلوغ مالی، بلوغ شخصیتی و بلوغ معنوی را پنج بلوغ لازم برای ازدواج موفق انسان نامید و افزود: ازدواج، علاوه بر داشتن جنبه های معنوی و اخلاقی، یک قرارداد حقوقی بین زوجین نیز محسوب می شود که طرفین آن باید با شناخت دقیق از داشته های مادی و معنوی یکدیگر اقدام به امضای این قرار داد حیاتی کنند.