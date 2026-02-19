پیام تسلیت حجت الاسلام قمی در پی درگذشت حجت الاسلام استقامت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا استقامت پدر حجت الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم به شرح زیر است:



باسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

صدیق ارجمند و برادر مجاهد حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شیخ مرتضی استقامت



خبر رحلت حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ محمدرضا استقامت رحمه‌الله‌علیه، والد گرامی شما موجب تاسف شد. عالمی که از تبار علم و فضل بود و دیانت را در زیست روزانه‌اش معنا نمود و سال‌ها بی‌هیاهو در مسیر تبیین معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام کوشید، شاگرد پرورش داد و صادقانه پای عهد خدمت در میدان تبلیغ ایستاد.



این ضایعه را به شاگردان و دوستداران ایشان و بالاخص جنابعالی و خاندان مکرم‌تان صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند منان مسئلت دارم که پاداش سال‌های اخلاص و مجاهدت آن فقید سعید را با قرب و رضوان خویش پاسخ دهد، ان‌شاءالله.



همچنین از خداوند برای جنابعالی و همه‌ی بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

