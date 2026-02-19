۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

محمد قمی؛ نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی درگذشت

محمد قمی؛ نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی درگذشت

پاکدشت- محمد قمی، از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده در جنوب‌شرق استان تهران و نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی، پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قمی، از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده در جنوب‌شرق استان تهران و نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی، پس از طی یک دوره بیماری در سن ۷۳ سالگی درگذشت.

او طی شش دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه ورامین،قرچک، پیشوا و پاکدشت فعالیت داشت و در مسائل منطقه‌ای و پیگیری مطالبات محلی نقش‌آفرینی می‌کرد.

محمد قمی برادر، آیت الله محسن قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری است.

هنوز جزئیاتی درباره زمان و محل برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری وی منتشر نشده است.

    IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      آخر کار همه به اینجا ختم میشود زیاد دنیا را سخت نگیرید که در نهایت همان لقمه نان هم به دردمان نمیخورد

