به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که مهندسان و طراحان روسی موفق به ساخت مدلهای منحصر به فردی از سلاح شدهاند که هیچ ارتش دیگری در اختیار ندارد و دشمنان از این موضوع آگاه هستند.
اظهارات مدودف در جریان یک نشست مطرح شد و او گفت: طراحان، مهندسان و کارگران روسی واقعاً روزانه برای حل وظایف بسیار دشوار تلاش میکنند، زیرا آنها از گامهای بسیار کوچک در زمینههای مختلف شروع کردهاند.
وی افزود: ما به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم و به سرعت به سمت تولید سریالی حرکت کردیم و همچنین مدل های منحصر به فردی از سلاح ها را برای رفع نیازهای ارتش ایجاد کردیم.
این مقام ارشد روس همچنین گفت: این سلاحها، حداقل بسیاری از آنها، در اختیار هیچ ارتشی در جهان نیست. از همه مهمتر، دشمنان ما متوجه شدهاند که ما چه چیزی داریم.
نظر شما