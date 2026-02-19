۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

مدودف: روسیه تسلیحات منحصر به فردی دارد که در جهان بی‌نظیر است

«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که کشورش مدل‌های تسلیحاتی منحصر به فردی را ساخته که در جهان بی‌نظیر است و دشمنان از این موضوع آگاه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که مهندسان و طراحان روسی موفق به ساخت مدل‌های منحصر به فردی از سلاح شده‌اند که هیچ ارتش دیگری در اختیار ندارد و دشمنان از این موضوع آگاه هستند.

اظهارات مدودف در جریان یک نشست مطرح شد و او گفت: طراحان، مهندسان و کارگران روسی واقعاً روزانه برای حل وظایف بسیار دشوار تلاش می‌کنند، زیرا آنها از گام‌های بسیار کوچک در زمینه‌های مختلف شروع کرده‌اند.

وی افزود: ما به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم و به سرعت به سمت تولید سریالی حرکت کردیم و همچنین مدل های منحصر به فردی از سلاح ها را برای رفع نیازهای ارتش ایجاد کردیم.

این مقام ارشد روس همچنین گفت: این سلاح‌ها، حداقل بسیاری از آنها، در اختیار هیچ ارتشی در جهان نیست. از همه مهم‌تر، دشمنان ما متوجه شده‌اند که ما چه چیزی داریم.

    • علی IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      9 8
      پاسخ
      شما هر چیزی هم داشته باشید در باتلاق اوکراین گرفتار شده اید، جنگ نهایتاچه مقدار از نیروی جوان شمار را به خاک وخون کشیده است، گیرم که اوکراین را ضمیمه خاک خود بکنیدایا از دست دادن آنهمه جوانان مملکت ضرری جبران ناپذیر نیست،؟ زمان شما هم بالخره فرا میرسد،مگر چقدر عمر دارید که از فایده اوکراین بهره مندشوید؟
      • سینا IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        3 8
        اکراین‌یا‌تمام‌غرب‌با‌آمریکا
    • سیدکمال IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      8 0
      پاسخ
      اتحادجماهیرشوروی درزمان خودش ، ازنظر خیلی از تسلیحات حتی ازآمریکاهم پیشرفته تر بود اما یک روز بوریس یلتسین نامه پایان شوروی رو گذاشت جلوی گورباچف ، و سرش داد زد گفت بخون
    • IQ ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      13 5
      پاسخ
      و به خاطره همین تجهیزات بی نظیر الان ۴ساله تو اوکراین فقط ده کیلومتر پیشروی داشتید.
    • رنجبر IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      10 3
      پاسخ
      یک کم از این سلاحها رابه ایران برای دفاع از خود دربرابر زیاده خواهی آمریکا بدهید اگر شریک راهبردی هستید واقعا
    • امین IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      8 6
      پاسخ
      آره بابا 6 ساله تو باتلاق اوکراین گیر کردین
    • دکتر شهاب اشکانی IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      9 3
      پاسخ
      جناب مددوف عزیز! بسیار جدی سخن میگویید،ولی در میدان اکراین فقط درجا زدن دیدیم ازتون
      • آگاه IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        6 11
        چونکه هم زمان داره با کل ناتو و غرب می‌جنگد نه فقط اوکراین
    • FR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      9 6
      پاسخ
      پس چرا در اکراین گیر کردید..
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      8 7
      پاسخ
      فعلا که تو باتلاق گیر کردی و پایین میری
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      6 5
      پاسخ
      احتیاجی به تعریف نیست، تمام دنیا دید تو اوکراین چه کار کردید
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      12 3
      پاسخ
      درقبال نظریه این دوستان .برای بقیه دوستان بگم اولا که تعداد زیادی از مردم اوکراین.روس هستند. و روسیه ۴ ساله توی اوکراین با ملاحظات که کرده. وبا دشمنی متحد هنوز شکست که نخورده هیچ.فعلا روبه پیروزی هستند.کشور اوکراین تنها نیست.باید گفت تقربیا نیمی بیشتر از جهان .این ملاحظه کاری در قدرت ارتش روسیه در مقابل دشمن تا بحال ظاهرا بی نظیر بوده،ودر این که روسیه می‌تواند اولین قدرت نظامی دنیا باشد من شکی ندارم
    • دکتر علوی هیئت علمی IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      9 4
      پاسخ
      حرف درستی است غیر از روسیه و احتمالا چین هیچ کشوری نمی‌توانست هم زمان با کل ناتو بجنگند و شکست هم نخورد
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      9 1
      پاسخ
      من هم در مورد روسیه و اکراین نظرم همین بود که چراکراین را نمیتونه بگیره دیدم امریکا و اسراییل هم مشترک هنوز نتونستن غزه را بگیرن
    • ادم IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اضداد از زمین جدا شدنی نیست ، فهم این موضوع فقط میتونه زندگی کردن رو بهتر کنه
    • Damoon IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      5 1
      پاسخ
      امریکا و غرب و علی‌الخصوص،رژیم بی‌هویّت صهیونی؛علاوه بر حمایت علنی دیپلماتیک و البته تسلیحاتیِ علنی و مخفی که از اوکراین کردند در عملیات ویژه فدراسیون روسیه،تلاشهای زیادی همزمان در حوزه تضعیف و حتی تجزیه این کشور یکپارچه،و همچنین تضعیف شخص ولادیمیر پوتین در اذهان مردم فدراسیون روسیه و جهان،کردند،که باهوشمندی رهبران روس و تا حدودی کمک دوستان و همپیمانان،به هیچ یک از اهدافشون نرسیدند و مفتضحانه و مذبوهانه به فکر قویتر کردن تک تک کشورهاشون افتادند و تازه فهمیدند که تکیه بر ناتو و امریکا حماقته.
    • کورش پادشاه IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      4 1
      پاسخ
      اسرائیل وامریکا مخفیانه واشکار بیشتر اسرائیل مخفیانه کمک اکراین کرده برای همه مثل روز روشن که روسیه ابرقدرت همزمان با کل اروپا ناتو اسرائیل وامریکا غیر مستقیم میجنگه برای پیروزی روسیه دعا کنید .اگه هواپیماهای جزیره دیگو گارسیارو بزنن امریکا وطرفدارانش کاملا شکست میخورن امید امریکا به دیگو گارسیاست
    • امیر IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      4 0
      پاسخ
      خب اون اوکراین نیست جنگ نیابتی هست اروپاس به علاوه ناتو و امریکا با اعمال اونهمه تحریم مثل جنگ ۱۲ روزه ایران ما هم با چند ده کشور مدعی جنگیدیم

