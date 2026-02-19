عتباتی: اشتغال مولد برای ۳۳۲۰ نفر زندانی در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی پنجشنبه شب در بیست‌ و یکمین جلسه هیات اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان غربی از ضرب‌الاجل دستگاه قضا برای رفع موانع اشتغال زندانیان در خبر داد واظهار کرد: اشتغال مولد برای سه هزار و ۳۲۰ نفر زندانی در آذربایجان غربی ایجاد شد

وی با انتقاد از تاخیر در تجهیز سوله‌های اشتغال به دلیل مشکلات زیرساختی نظیر برق و گاز، ضرب‌الاجل ۵ روزه برای حل این موانع صادر کرد.

عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره پشتیبان حقوقی شهرک‌های صنعتی است، افزود: اقدامات ما یک هلدینگ اقتصادی نیست، بلکه تحقق مسئولیت اجتماعی برای کاهش آسیب‌های خانواده‌های بی‌سرپرست است. هیچ بهانه اداری نباید این امر خیرخواهانه را که پیشران اشتغال بیش از ۲۰۰ زندانی است، به تاخیر بیندازد.

وی ادامه داد: تاکنون برای ۳۳۲۰ نفر اشتغال مولد ایجاد کرده‌ایم و انتظار داریم سایر نهادها نیز بدون اهمال پای کار بیایند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به حمایت‌های مستمر دستگاه قضا از شهرداری، بر لزوم تسویه بدهی ۶ میلیارد تومانی این نهاد بابت خدمات تنظیف و تولیدات فلزی در گارگاه های زندان و توسط مددجویان تا هفته آینده تاکید کرد.

عتباتی گفت: شهرداری باید در پرداخت دستمزد زندانیان و ایجاد فرصت‌های شغلی، یاری‌گر باشد، شهرداری باید در امر حمایت اجتماعی از دستگاه قضایی هم پیشرو تر باشد.

در ادامه، حسین مجیدی، دادستان مرکز استان نیز با تاکید بر لزوم عبور از حصار بروکراسی، تصریح کرد: مسئولان نباید پروژه‌هایی را که با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر و توسط بخش خصوصی در حال اجراست، در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف کنند؛ اتمام این پروژه تکلیف اجتماعی ماست.

با دستورات قاطع صادر شده توسط مقامات قضایی استان، مقرر شد مجوزهای لازم تا روز یکشنبه صادر و با رفع موانع، دو واحد تولیدی قطعات صنعتی در اوایل سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد تا گامی بلند در جهت اشتغال پایدار مددجویان برداشته شود.