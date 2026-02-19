خوشنویسان کرمانی در جشنواره سرزمین من، آب را به زبان قلم روایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه هم نویسی و بداهه نویسی جمعی از اساتید خوشنویسی کرمان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، معاون امور هنری و سینمایی این اداره کل و مدیر انجمن خوشنویسان کرمان در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این مراسم با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری جشنوارههای فجر و مشارکت فعال هنرمندان در برگزاری این رویدادها، گفت: امسال با حمایت استاندارکرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میزبان افتتاحیه و بخشهایی از جشنواره تئاتر فجر بودیم، همچنین بخش استانی جشنوارههای فیلم، موسیقی و تجسمی فجر با مشارکت اهالی فرهنگ و هنر به خوبی برگزار شده است.
حسین اسحاقی، با اشاره به رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظیر تمرکززدایی از تهران، مردمیسازی رویدادها و تحقق عدالت فرهنگی افزود: یکی از برنامههای اصلی ما در استان برگزاری رویدادهای مختلف با مشارکت موسسات فرهنگی هنری است و در راستای برنامههای توسعه ای "کرمان برفراز" و "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵"، امسال شاهد رونق چشمگیر رویدادهای متنوع بودهایم.
وی گفت: یکی از این رویدادها، بخش «سرزمین من» جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که بستری برای نمایش عمومی هنرهای تجسمی فراهم میآورد. در این بخش، هنرمندان و مردم در ارتباط دوسویه به تبادل اندیشه و نظر درباره مسائل کلیدی همچون مساله آب، بازخوانی فرهنگهای بومی و احیای آیینهای سنتی مرتبط با آب میپردازند که اثرات مثبتی در جامعه دارد.
مدیر هنری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در کرمان نیز در این نشست گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در حالی در استانها آغاز به کار کرده که رویکرد آن نسبت به دورههای گذشته دستخوش تغییر شده است.
وی افزود: این جشنواره که پیشتر به صورت رقابتی برگزار میشد، از سال گذشته شکل کیوریتوری و مردمی به خود گرفته و به جای گردآوری و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، بر برگزاری کارگاههای آموزشی و تولید آثار هنری متمرکز شده است که آثار منتخب در معرض دید عموم قرار میگیرد.
مهدی جعفری، اضافه کرد: بخش استانی جشنواره هنرهای تجسمی فجر از پارسال «سرزمین من» نام گرفته و امسال با رویکرد متفاوتتر، موضوع «آب» با نگاه جامع به فرهنگ عامه انتخاب شده است که این موضوع از آیینهای سنتی مانند دعای باران و بارانخواهی در اقوام مختلف تا عروسکها و برخی رسوم، بحران کمآبی و خشکسالی را در بر میگیرد.
وی اظهار داشت: بر اساس این رویکرد جدید، به دنبال خلق آثار فاخر صرف نیستیم، بلکه قرار است کارگاههایی با مشارکت مردم برگزار شود و آثار تولیدی در محیطهای اجتماعی تأثیرگذار باشد.
همچنین یکی از اهداف اصلی این رویداد، فروش آثار با توافق هنرمند و خلقکننده اثر برای مشارکت در امور خیر است.
جعفری گفت: بخش دیگری از این برنامه به پروژههای نیمهتمام هنری اختصاص دارد که در مرحله تولید و نیازمند جذب سرمایهگذار هستند، تا در صورت جذب سرمایهگذار، اثر در مدت کوتاهی تکمیل و به مشتری تحویل داده شود.
مدیر هنری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در کرمان ادامه داد: برنامههای جانبی این رویداد نیز متنوع و مرتبط با فرهنگ بومی است و بررسی عروسکهای باران، ماسکها و آیینهای نمایشی مرتبط با آب، و نیز برگزاری نمایشگاه و نشستهای با محوریت آب از جمله این برنامههاست. همچنین قرار است برنامههایی در قناتهای گوهرریز جوپار و شفیعآباد شهداد اجرا شود.
مدیر انجمن خوشنویسان کرمان هم از حضور ۱۵ خوشنویس در این کارگاه هم نویسی خبر داد و گفت: اساتید و پیشکسوتان خوشنویسی با مدرک فوق ممتاز و استادی حضور پیدا کردند و آثاری به صورت بداهه با موضوع آب کتابت شد که آثار دیگری هم به این مجموعه اضافه میشود.
مهدی ابراهیمی همچنین از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برای برگزاری رویدادهای مختلف در استان و حمایت از هنرمندان تشکر کرد.
گفتنی است آثار منتخب هنرمندان شرکتکننده در جشنواره «سرزمین من» اول تا پنجم اسفندماه در مکانهای مختلف از جمله تالار فرهنگ و هنر کرمان، برخی گالریهای سطح شهر و قناتها به نمایش گذاشته میشود.
نظر شما