ساعت کاری ادارات خوزستان در ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات اتخاذشده از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری خوزستان، ساعت آغاز به‌کار ادارات استان در ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر تعیین شده است.

همچنین در روز بعد از شب‌های قدر، ساعت آغاز به‌کار ادارات ۱۰ صبح خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی و بیمارستان‌ها، همچنین بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی از جمله واحدهای خدمت‌رسان، آموزشی، بهداشتی، واحدهای عملیاتی و دارای نوبت کاری و نیز آتش‌نشانی‌ها موظف‌اند طبق روال قبل به ارائه خدمات ادامه دهند.

در این بخشنامه تأکید شده است که بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کند که هیچ‌گونه وقفه‌ای در پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشود.