اعلام نرخ مصوب زولبیا، بامیه، آش و حلیم ویژه رمضان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ مصوب زولبیا، بامیه، آش و حلیم ویژه ایام ماه مبارک رمضان در استان قم تعیین و برای اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ شد.
فرآیند نرخگذاری این اقلام طی هفتههای گذشته و با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور رؤسای اتحادیههای مرتبط، نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار استان و انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان انجام شده است
در این نشستها، هزینههای تولید، کیفیت مواد اولیه و شرایط بازار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قیمتهای نهایی به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه اعلامشده، زولبیا و بامیه با مواد اولیه مرغوب و کیفیت بسیار خوب در واحدهای صنفی درجه یک به ازای هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان عرضه خواهد شد و همین محصول با کیفیت خوب در واحدهای صنفی درجه دو هر کیلوگرم ۲۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین در بخش عرضه حلیم، نرخ هر کیلوگرم حلیم معجون ممتاز ۲۹۰ هزار تومان، حلیم ممتاز ساده ۲۵۰ هزار تومان، حلیم معجون درجه یک ۲۳۰ هزار تومان و حلیم درجه یک ساده ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت هر کیلوگرم آش رشته و آش جو نیز ۱۷۰ هزار تومان اعلام شده و واحدهای صنفی مرتبط موظفاند این محصولات را بر اساس نرخهای مصوب عرضه کنند.
