کالابرگ مادران و کودکان شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مرحله جدید طرح یسنا و ۳ مرحله شارژ یکجا برای طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال انجام شد.
طرح یارانه غیرنقدی سوءتغذیه برای ارتقا امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال دارای سوءتغذیه است. مبلغ شارژ اعتبار خرید رایگان برای سرپرستان خانوار، دهکهای درآمدی اول تا پنجم ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و دهکهای ششم و هفتم، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان است.
گفتنی است، مجموع مبلغ شارژ شده در ۳ مرحله جدید ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهکهای اول تا پنجم و مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهکهای ششم و هفتم است.
در این مرحله، علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان تهیه ۲ قلم دانههای مغذی و میوه و سبزیجات نیز فراهم شده است.
طرح یسنا و یارانه مادران
در راستای حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر ۲ سال مبلغ شارژ اعتبار برای دهکهای اول تا سوم ۶۵۰ هزارتومان و دهکهای چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.
در این مرحله، علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان خرید پوشک و میوه و سبزیجات نیز برای سرپرستان خانوار فراهم است.
روشهای استعلام موجودی کالابرگ الکترونیکی:
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. بازوی رسمی کالابرگ در بله
۳ کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*
