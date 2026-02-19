  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

کالابرگ مادران و کودکان شارژ شد

امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مرحله جدید طرح یسنا و ۳ مرحله اعتبار طرح سوءتغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماه یکجا شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مرحله جدید طرح یسنا و ۳ مرحله شارژ یکجا برای طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال انجام شد.

طرح یارانه غیرنقدی سوءتغذیه برای ارتقا امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال دارای سوءتغذیه است. مبلغ شارژ اعتبار خرید رایگان برای سرپرستان خانوار، دهک‌های درآمدی اول تا پنجم ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و دهک‌های ششم و هفتم، مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان است.

گفتنی است، مجموع مبلغ شارژ شده در ۳ مرحله جدید ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های اول تا پنجم و مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های ششم و هفتم است.

در این مرحله، علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان تهیه ۲ قلم دانه‌های مغذی و میوه و سبزیجات نیز فراهم شده است.

طرح یسنا و یارانه مادران

در راستای حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر ۲ سال مبلغ شارژ اعتبار برای دهک‌های اول تا سوم ۶۵۰ هزارتومان و دهک‌های چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.

در این مرحله، علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان خرید پوشک و میوه و سبزیجات نیز برای سرپرستان خانوار فراهم است.

روش‌های استعلام موجودی کالابرگ الکترونیکی:

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی رسمی کالابرگ در بله

۳ کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*

کد خبر 6753769
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرزادبهادرزای IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من بچه زیر 5ساله حالا 1/5نیم سالش هستش ممنون از شما
    • US ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      متاسفانه به ما که دهک ۱هستم ندادن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها