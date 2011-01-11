بازتاب بازداشت عوامل ترور دانشمند ایرانی؛ از سکوت تل آویو تا تردید غرب

به گزارش مهر، روزنامه هاآرتض چاپ سرزمینهای اشغالی این گونه نوشت : عامل ایرانی موساد : من در اسرائیل آموزش دیدم.

این روزنامه در ادامه به چاپ اعترافات عامل ترور بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی ایران پرداخت، اما هیچ مطلبی درباره واکنش تل آویو و سران رژیم صهیونیستی به آن ننوشت.

شبکه بی بی سی نیز فقط به انتشار خبر بازداشت عوامل ترور و اعترافات یکی از آنها پرداخت.

روزنامه جروزالم پست نیز نوشت : ایران مدعی است که یک عامل موساد را که در اسرائیل دوره دیده، بازداشت کرده است.

روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا نیز با ادبیاتی که نشان می داد در صحت مطالب منتشر شده در رسانه های ایران تردید دارد نوشت : وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک حلقه جاسوسی موساد را که در اسرائیل دوره دیده اند، بازداشت کرده است.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت : فرد بازداشت شده در ایران چگونگی آموزش دیدن خود در اسرائیل را تشریح کرد.

روزنامه دیلی تلگراف که وابسته بودن آن به رژیم صهیونیستی اثبات شده نیز فقط به انتشار خبری درباره این بازداشت و اعترافات عامل ترور اکتفا کرد.

اما خبرگزاری آسوشیتدپرس، با پرداختن به این موضوع نوشت : در ادامه تحقیقات درباره ترور دانشمندان ایرانی، تهران از بازداشت عامل ترور "علیمحمدی" خبر داد.

شبکه الجزیره نیز با پرداختن به این موضوع نوشت : تهران از بازداشت عامل موساد که در ترور استاد علیمحمدی دست داشته خبر می دهد.

این شبکه پس از تیتر، مطلب خود را با اعدام یکی از عوامل موساد و یکی از اعضای منافقین که طی هفته های گذشته در ایران انجام شد آغاز کرده و می نویسد : ایران از بازداشت فردی خبر می دهد که در ترور دانشمند ایرانی دست داشته و در اسرائیل آموزش دیده است.

نکته جالب در مورد این رسانه ها آنکه هیچ کدام از آنها به تحلیل موضوع نپرداخته و فقط به انتشار خبر بازداشت و اعترافات این عامل موساد پرداخته اند.

نکته دیگر سکوت کابینه رژیم صهیونیستی تا این لحظه در مورد این اعترافات است.