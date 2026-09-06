به گزارش خبرنگار مهر، مژگان مینو سپهر ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در سه هفته اخیر روند ابتلا به کرونا در استان یزد مختصری افزایشی بوده است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرد سال و احتمال افزایش بیماریهای تنفسی افزود: شهروندان برای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی، بهویژه کرونا، توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
رئیس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: شهروندان تا حد امکان از حضور در مکانهای تجمعی که احتمال حضور افراد بیمار در آنها وجود دارد، خودداری کنند و در صورت حضور در چنین مکانهایی، استفاده از ماسک را مورد توجه قرار دهند.
مینو سپهر، شستوشوی مداوم دستها و رعایت بهداشت و آداب تنفسی را از دیگر راهکارهای مؤثر در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروههای در معرض خطر گفت: سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای باید بیش از دیگران مراقب سلامت خود باشند و از تماس با افراد دارای علائم بیماری خودداری کنند.
رئیس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: حفظ فاصله با افراد علامتدار، شستوشوی مداوم دستها و رعایت بهداشت و آداب تنفسی میتواند در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی مؤثر باشد.
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