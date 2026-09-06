وقتی تاریخ ایران، روی سکوی قهرمانی ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قیطاسی، ورزشکار کبودرآهنگی، با کسب مدال طلای رشته چوبکشی در بازیهای جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶ قرقیزستان، نخستین طلای کاروان ایران در این رقابتها را به دست آورد. رضا قیطاسی در جریان این رقابتها با پوششی الهامگرفته از لباس جنگجویان دوره هخامنشی در میدان حاضر شد؛ پوششی که توجه حاضران و کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرد و تصاویر آن در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشت.
پوشش جنگجویان ایرانی در دوره هخامنشی از جمله عواملی است که منجر به بازنمایی هویت ایرانی در آثار تاریخی این دوره میشود. در نقشبرجستههای تختجمشید، سربازان و نگهبانان ایرانی با جامههای بلند یا نیمهبلند، شلوار، کلاه یا سربند و کفش به تصویر کشیده شدند و در کنار این نوع لباس، سلاحهایی مثل نیزه، کمان و سپر دیده میشود. تنوع فرم لباس و تجهیزات، علاوه بر کاربرد نظامی نشاندهنده جایگاه اجتماعی و هویت گروههای مختلف در ساختار سپاه هخامنشی بوده است. پوشش رضا قیطاسی با الهام از همین سبک لباس تاریخی، بخشی از عناصر بصری پوشش ایرانی در دوره هخامنشی را به میدان رقابتهای ورزشی برد.
حضور این ورزشکار ایرانی با پوشش الهامگرفته از یکی از دورههای مهم تاریخ ایران، در کنار موفقیت ورزشی او، تصویری متفاوت از پیوند میان هویت تاریخی و فرهنگی ایران با عرصه ورزش به نمایش گذاشت. قیطاسی در ادامه با عملکرد موفق خود در رشته چوبکشی، به عنوان نخستین ورزشکار کاروان ایران در این دوره از بازیها به مدال طلا دست یافت و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر سکوی نخست این رقابتها به اهتزاز درآورد. این موفقیت در حالی رقم خورد که پوشش الهامگرفته از تاریخ ایران نیز به یکی از نکات مورد توجه در حاشیه حضور این ورزشکار در بازیهای جهانی روستایی و عشایری تبدیل شد.
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