۲ فیلم کوتاه آماده نمایش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «عکس‌ها را مرتب کن» به نویسندگی و کارگردانی فرحان فرحناک، وارد مرحله پخش و حضور در جشنواره‌های بین‌المللی شد. این فیلم به تهیه‌کنندگی سیده سها حسینی‌نسب و با سرمایه شخصی تولید شده است. علی فرحناک نیز به‌عنوان مشاور کارگردان در این اثر حضور دارد.

در «عکس‌ها را مرتب کن»، زهرا برومند، امیر حافظ ولی‌زاده و علی فرحناک به ایفای نقش پرداخته‌اند. مدیریت فیلمبرداری این اثر بر عهده مهدی باقری است و تدوین فیلم را موحد شادرو انجام داده است. اصلاح رنگ و نور نیز توسط زهرا دولابی انجام شده است.

عوامل فیلم عبارتند از دستیار و برنامه‌ریز: سجاد بیطرفان، دستیار دوم: سمیه پارسایی، منشی صحنه: سوین صالحی، دستیار اول: مسعود طلایی، دستیار دوم: علی عظیمی، اجرای نور: صادق حکیمی، تدوینگر: موحد شادرو، دستیار تدوین: مژگان بازرگانی، اصلاح رنگ و نور: زهرا دولابی، صدابردار: محمدرضا شیبانی، دستیار صدا: آرمین فرزین‌فر، صداگذار و آهنگساز: مهدی زمانی، آواز: صبا نظری، مدیر صحنه: متین میرزایی، اجرای صحنه: علی تابانی، طراح گریم: فاطمه شیرازی، طراح لباس: مه‌یاس صابری، دستیار لباس: زهرا کبابیان، روابط عمومی: علی کیهانی، مشاور تبلیغات: مسعود پارسایی، طراح پوستر: مرتضی فرحناک، عکاس: سارا محمدحسینی، مترجم: فاطمه ملایی، مدیر تولید: وحید جهانشاهلو، دستیار تولید: ابوالفضل سلطانی‌فر، مدیر تدارکات: روح‌الله نصیری و دستیار تدارکات: محمدجواد نصیری.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: مهین، پیرزنی مبتلا به آلزایمر، در انتظار همسرش حسین است تا برای او جشن تولد بگیرد. نوه‌اش، سینا، برای سرگرم کردن او بازی‌ای را آغاز می‌کند که سرانجامی غیرمنتظره به همراه دارد.

پخش فیلم کوتاه «عکس‌ها را مرتب کن» بر عهده «درگاه فیلم ایران» است.

آماده شدن فیلم کارگردان نابینا

همچنین فیلم کوتاه «شبی بعد از شبی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی پوریا مجاهدی فیلمساز نابینا، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی شده است.

مجاهدی پیش از این فیلم کوتاه «الماس» را با موضوعی جنایی و در ژانر سرقت ساخته بود و این‌بار در «شبی بعد از شبی» به سراغ درامی اجتماعی رفته است، اثری که بخشی از تجربه زیسته و جهان شخصی او را دستمایه روایت قرار می‌دهد.

داستان این فیلم درباره پزشکی است که در جریان یک مهمانی خصوصی بر اثر مسمومیت با الکل، ناگهان با شرایطی غیرمنتظره مواجه می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند. این اتفاق، او را در برابر چالش‌هایی تازه قرار می‌دهد و زندگی‌اش را وارد مرحله‌ای متفاوت می‌کند.

پوریا مجاهدی در مقام نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگر، در این پروژه تلاش کرده است روایتی اجتماعی را با تکیه بر تجربه شخصی و نگاه انسانی خود به تصویر بکشد.

پوریا مجاهدی و بیتا خردمند در این فیلم کوتاه به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل «شبی بعد از شبی» می‌توان به مدیر تولید: ایمان میثمی، بازیگردان: افشین سنگ‌چاپ، مشاور کارگردان: فرانک شفیعی، دستیار کارگردان: امیرحسین میثمی، برنامه‌ریز: مهدی بیات، طراح گریم: بابک شعاعی، مجری گریم: راحیل نوروزی، منشی صحنه: مهدخت اصغریان، مدیر فیلمبرداری: حسن اسدی، فیلمبردار: بابک بذرافشان، دستیاران فیلمبردار: محسن اسدی-علیرضا آرام-مهدی طهماسبی، مدیر صدابرداری: فرشید کیوان‌مهر، دستیار صدابردار: حسین عیوضیان، طراح صحنه: حسین حاجی‌ابراهیمی، دستیار صحنه: امیرعلی افشار، طراح لباس: مرجان حیدرزاده، مدیر تدارکات و سینه موبیل: میثم تاجیک، تدارکات: محمد سلیمانی، پشتیبانی فنی: آرش رحیم‌زاده، تدوین: امیرحسین میثمی، جلوه‌های ویژه و اصلاح رنگ: سعید خلیلی، موسیقی متن و تیتراژ پایانی: کارنگ کرباسی، عکاس: مینو فراهانی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.