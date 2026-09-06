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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

تحلیل فقهی بر معیار چند مادری در فرض رحم جایگزین

تحلیل فقهی بر معیار چند مادری در فرض رحم جایگزین

نشست علمی «تحلیل فقهی معیار چندمادری در فرض رحم جایگزین و ترمیم تخمک» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «تحلیل فقهی معیار چندمادری در فرض رحم جایگزین و ترمیم تخمک» با حضور کارشناسان دینی و حقوقی به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود.

در این نشست غلامرضا نورمحمدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، فاطمه بهروز دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه، حجت الاسلام محمدی قائنی، عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و حجت الاسلام محمدمهدی کریمی نیا عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود.

همچنین علاقه مندان به این موضوع می توانند جلسه را به صورت غیرحضوری و از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join دنبال کنند.

کد مطلب 6939168
سیده فاطمه سادات کیایی

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