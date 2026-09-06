به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل ذوبآهن اصفهان آماده میکند که مهدی تارتار قصد دارد بار دیگر در ترکیب اصلی تیمش تغییراتی ایجاد کند. سرمربی سرخپوشان اگرچه از عملکرد شاگردانش در دربی ۱۰۷ رضایت داشت، اما همچنان به دنبال رسیدن به ترکیبی است که بتواند روند گلزنی تیم را در بازیهای آینده حفظ کند.
تارتار در هفتههای اخیر توجه ویژهای به شروع مسابقات داشته و تلاش کرده است تیمش از همان نیمه نخست برای رسیدن به گل برنامه مشخصی داشته باشد. او معتقد است حفظ این روند میتواند به پرسپولیس اجازه دهد در ادامه مسابقات فوتبال روانتری ارائه کند؛ شرایطی که سرخپوشان در دیدار برابر مس شهر بابک و ملوان بندرانزلی نیز تا حد زیادی به آن دست پیدا کردند.
سرمربی پرسپولیس قصد دارد بار دیگر خط تهاجمی تیمش را مورد ارزیابی قرار دهد و گزینههای مختلف را برای بازی دوشنبه برابر ذوبآهن بررسی کند. یکی از بازیکنانی که در این بررسی قرار دارد، پوریا شهرآبادی است که در هفتههای اخیر تلاش کرده نظر کادر فنی را برای حضور بیشتر در ترکیب جلب کند.
تارتار در نظر دارد شرایط شهرآبادی را در تمرینات پیش از بازی با ذوبآهن زیر نظر بگیرد و در صورت تأیید آمادگی او، این احتمال وجود دارد که مهاجم جوان پرسپولیس فرصت حضور در ترکیب اصلی یا دستکم دقایق بیشتری برای بازی پیدا کند.
تغییرات احتمالی در ترکیب پرسپولیس به معنای نارضایتی تارتار از عملکرد بازیکنان دربی نیست، بلکه سرمربی سرخپوشان در تلاش است با توجه به ویژگیهای هر مسابقه و شرایط بازیکنان، بهترین ترکیب ممکن را انتخاب کند. پرسپولیس روز دوشنبه در هفته ششم لیگ برتر برابر ذوبآهن اصفهان قرار خواهد گرفت و تارتار امیدوار است تیمش با حفظ روند گلزنی در نیمه نخست، بار دیگر نمایش روانتری داشته باشد.
دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در ورزشگاه شهرقدس برگزار می شود.
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