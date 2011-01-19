کانونهای بیماری تب برفکی در خوزستان کاهش یافت

محمدرضا حزبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: در فازهای 21 و 22 واکسیناسیون تب برفکی یک میلیون و 869 هزار 340 راس گوسفند و بز و 409 هزار 599 راس گاو و گاومیش در سال ‌جاری زیرپوشش مایه‌ کوبی تب برفکی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای ایمن‌ سازی دامها در برابر بیمار‌یها، مرحله بیست و سوم واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی در خوزستان آغاز می‌ شود.



مدیر کل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه مدت اجرای این طرح 30 روز از سوم بهمن‌ ماه است، اظهار داشت: عملیات واکسیناسیون توسط 40 اکیپ صحرایی مایه‌ کوبی در بخش دولتی و 115 اکیپ صحرایی مایه ‌کوبی در بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.



به گفته حزبئی، کاهش شیوع بیماری و تلفات دامها و افزایش تمایل دامداران منطقه به سرمایه‌ گذاری در این بخش از مزایای واکسیناسیون دامها علیه تب برفکی است.



وی تصریح کرد: همه مراحل عملیات واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی رایگان است و از همه دامداران و مالکان دامداریهای استان تقاضا می ‌شود در فرصت اعلام شده با اکیپهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.



مدیرکل دامپزشکی خوزستان اعلام کرد: بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیر دام است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده‌ های دامی محسوب می‌ شود.



حزبئی اذعان داشت: این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فرآورده‌ های خام دارد.



وی تصریح کرد: تقریبا تمام دامهای زوج سم از جمله گونه ‌های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز مورد هدف ویروس عامل بیماری قرار می‌ گیرند.



مدیرکل دامپزشکی خوزستان تاکید کرد: شدت واگیری در دامهای حساس بسیار بالا ( 100درصد) بوده ولی میزان مرگ و میر پایین و عمدتا دامهای جوان را در برمی‌ گیرد.