ادامه بزرگراه حکیم مطابق استانداردهای زیست محیطی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات که از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران راهبری می شود از چند ماه پیش با هدف تکمیل و تامین شبکه معابر بزرگراهی پایتخت در محدوده شمال غربی تهران آغاز شده و با سرعت مطلوبی مراحل احداث را طی می کند.

این بزرگراه در محدوده منطقه 22 حدفاصل آزادراه آزادگان و آزادراه تهران کرج (کیلومتر 22) به طول حدود 10 کیلومتر به گونه ای طراحی شده که سطح بزرگراه 7 متر پایین تر از سطح زمین احداث می شود و تمامی معابر شمالی جنوبی موجود در این محور به صورت همسطح عبور می کنند.



علی مژده جو، قائم مقام شهردار و معاون حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه 22 گفت: با توجه به اینکه شهرداری منطقه 22 از جمله مناطق تهران است که گواهینامه های زیست محیطی ISO14001 و IMS دارد و اولین منطقه از کلانشهرهای دنیاست که به شبکه جامعه ایمن پیوسته است، بحث حفظ محیط زیست همچنان در آن با نگاه ویژه ای دنبال می شود. از این رو ادامه بزرگراه حکیم در این منطقه در سطح منفی 7 طراحی و اجرا می شود تا آلودگیهای زیست محیطی کمتری در پی داشته باشد و بتوان در کنار تکمیل معابر بزرگراهی پایتخت، بحث حفظ نمای شهری و منظر بصری را در این پروژه لحاظ کرد.



وی خاطر نشان کرد: پروژه احداث ادامه بزرگراه حکیم در محدوده منطقه 22 حدود 15کیلومتر طول دارد که از محدوده رودخانه کن آغاز شده ، تا تقاطع غیر همسطح حکیم با آزادراه تهران کرج در محدوده کاروانسرای سنگی ادامه خواهد داشت و به بزرگراه فتح بعنوان کمربندی غربی شهر تهران متصل می شود.

مژده جو همچنین تاکید کرد: فاز اول این پروژه با یک هزار و 500 متر طول از رودخانه کن تا آزادراه آزادگان اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد و منطقه را از طریق آزادراه آزادگان به کمربندی آزادگان متصل می کند. این موضع بیانگر آن است که بزرگراه حکیم در منطقه 22 این بخش از پایتخت را به کمربندی شهر تهران متصل می کند.



به گفته وی، فاز دوم این بزرگراه در منطقه 22 از آزادراه آزادگان آغاز شده و تا بلوار 45 متری شهرداری به طول حدود 6 هزار متر ادامه خواهد داشت. عملیات اجرایی این فاز نیز همزمان با احداث دریاچه چیتگر در حال انجام است . در این محدوده تقاطعهای غیر همسطح 35 متری گلها، 45 متری کاج ، 45متری ارغوان و محور چهار باغ وجود دارد که عملیات احداث آنها در محدوده دریاچه نیز توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران آغاز شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 22 افزود: فاز سوم این بزرگراه به طول 5/2 کیلومتر از 45 متر شهرداری آغاز شده و تا رودخانه وردآورد ادامه خواهد داشت. در این بخش نیز 2 تقاطع غیرهمسطح 45 متری شهرداری و بلوار پژوهش با بزرگراه حکیم وجود دارد.

اجرای این فاز از بزرگراه حکیم حدود 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با اجرای فاز چهارم که حدود 5 کیلومتر طول دارد، حدفاصل رودخانه ورد آورد به تقاطع غیر همسطح آزادراه تهران کرج وصل خواهد شد که بعنوان کمربندی غرب شهر تهران به بزرگراه فتح متصل می شود.

در وضع موجود تقاطعهای غیر همسطح بزرگراه حکیم و آزادراه تهران کرج (کیلومتر 22 آزاد راه تهران کرج) در دست احداث است.