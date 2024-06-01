ترکیه برای خروج نظامیانش از سوریه شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت جاری در سوریه بی‌اشاره به حضور غیرقانونی نظامیان کشورش در شمال عراق و سوریه که بدون کسب مجوز از دولت های مستقل بغداد و دمشق روی داده است، گفت: ممکن است پس از تامین امنیت مرزها، عقب نشینی را بررسی کنیم.

به گفته وزیر دفاع ترکیه، آنکارا قبلا ۳ تیپ ضدتروریستی (در شمال سوریه) داشت و اکنون ۲۰ تیپ دارد و عملیات طولانی مدت و گسترده ای را نیز انجام داده است.

یاشار گولر همچنین به شرایط خروج نیروهای مسلح ترکیه از سوریه اشاره و مدعی شد: هدف ما دستیابی به یک راه حل سیاسی در سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل است! ما آماده هستیم تا از تصویب قانون اساسی برای همه ساکنان سوریه، انتخابات آزاد، مقررات جامع و امنیت حمایت کنیم.

این در حالیست که ترکیه در سال‌ های اخیر به بهانه مبارزه با تروریست‌ های پ ک ک، بر خلاف منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بدون کسب مجوز از دمشق و بغداد بارها به خاک عراق و سوریه تجاوز کرده است؛ اقدامی که اعتراض این دو کشور را نیز به همراه داشته است.