تیم ملی اسنوکر ایران در غرب آسیا برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رقابت های تیمی اسنوکر قهرمانی غرب آسیا ۱۰-۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ به میزبانی کشور بحرین برگزار شد و تیم دو نفره اسنوکر کشورمان با ترکیب آرمان دیناروند از استان اصفهان و علی روشنی کیا از استان تهران در این رقابت ها حضور پیدا کرد که در پایان به مقام سومی این دوره از مسابقات دست پیدا کردند.

تیم ملی اسنوکر کشورمان در مرحله نیمه نهایی با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ در مقابل تیم ملی قطر شکست خورد و به عنوان سومی این دوره از مسابقات دست پیدا کرد.

در اسنوکر زیر بیست سال اما تیرداد آزادی پور و شاهین سبزی از کشورمان، مدال طلا و نقره اسنوکر ۱۵ توپ و در اسنوکر شش توپ مدال طلا توسط شاهین سبزی را کسب کنند.