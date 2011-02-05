واحد خودروسازی در سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، عباس رهی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در دامغان گفت: این واحد تولید خودرو در چهار شهرستان استان سمنان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه با بهره برداری این واحد صنعتی تولید خودرو در استان هفت هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت، گفت: این واحد در رونق و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان سمنان بسیار موثر است.

به گفته وی، رنگ، بدنه و مونتاژ خودرو در سمنان، موتور در شاهرود، گیربکس در دامغان و اگسل خودرو در شهر آرادان گرمسار تولید و انجام می شود.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه ایجاد این واحد یک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود، گفت: از این رقم 300 میلیارد ریال آن توسط استان و بقیه از طرف شرکت ایران خودرو انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه قرار بود در هفته گذشته عملیات اجرایی این واحد تولیدی در استان آغاز می شود، گفت: امیدواریم کلنگ احداث این واحد در هفته جاری به زمین زده شد.