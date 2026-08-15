امام جمعه دشتستان: تبیین مواضع مقاومت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در نشست مربیان و راویان دانشآموز طرح «روایتگری مقاومت» شهر برازجان به مناسبت روز ملی مقاومت اسلامی ، ضمن قدردانی از ابتکار مربیان و دانشآموزان در اجرای طرح روایتگری میدانی در معابر و میادین شهر، اظهار کرد: تبیین مواضع منطقهای و بینالمللی مقاومت و تربیت راویان جوان، یک فریضه قطعی و از دغدغههای همیشگی امام شهید و رهبر معظم انقلاب است که باید با جدیت دنبال شود.
وی بر ضرورت تعمیق معارف و مبانی فکری فعالان این عرصه تأکید کرد و افزود: راویان باید با معارف قرآنی، مبانی انقلاب اسلامی، اندیشههای امامین انقلاب، تاریخ مقاومت و سیره پیشقراولان این نهضت آشنایی عمیق داشته باشند.
امام جمعه دشتستان همچنین تقویت مهارتهای فنی راویان را ضروری دانست و گفت: تسلط بر فن بیان، هنر سخنوری، برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب و بهروزرسانی اطلاعات درباره آخرین تحولات حوزه مقاومت، از الزامات فعالیت در عرصه روایتگری است.
وی در ادامه بر توسعه شبکه تبیین تأکید کرد و خواستار تعامل سازنده فعالان طرح «روایتگری مقاومت» با مساجد، مدارس و پایگاههای مقاومت بسیج و برگزاری نشستهای کاربردی با هماهنگی نهادهای ذیربط شد.
در این دیدار، مربیان و راویان نوجوان به اجرای نمونههایی از روایتگری میدانی پرداختند و گزارشی از فعالیتها، تجربیات و پیشنهادهای خود را برای ارتقای کیفی این برنامه ارائه کردند.
طرح «روایتگری مقاومت» با اجرای میدانی در میدانهای حافظ و شهید چمران برازجان آغاز شده و اکنون بهعنوان الگویی موفق و تجربهای ارزشمند، در برخی استانها و شهرهای کشور نیز در حال الگوبرداری و اجراست.
در پایان این مراسم، حجتالاسلام مصلح با اهدای لوح سپاس، از تلاشها و مجاهدتهای فرهنگی مربیان و راویان نوجوان تقدیر کرد.
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