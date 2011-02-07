به گزارش خبرگزاری مهر، حالا که روزهای انقلاب است و محیط فرهنگی کشور هم در تب و تاب جشنواره های انقلابی به سر می برد سوره مهر قصد دارد در مراسم بازخوانی از مجموعه 17 جلدی "قهرمانان انقلاب" از نویسندگان این مجموعه تقدیر کند.

محسن مومنی رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و امیر حسین فردی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در هفتمین روز از دهه فجر انقلاب گرد خواهند آمد تا از این نویسندگان تشکر کنند.

ابراهیم حسن بیگی، احمد عرب لو، خسرو باباخانی، علی الله سلیمی، عزت الله الوندی، علی اکبر عسگری، کیوان امجدیان، زهرا حیدری، نرگس آبیار، فاطمه فروغی، شمسی خسروی، زهره یزدان پناه و سارا عرفانی ... از جمله نویسندگان این مجموعه هستند که در مراسم بازخوانی مجموعه "قهرمانان انقلاب" تقدیر می‌شوند.

نشست بازخوانی مجموعه "قصه قهرمانان انقلاب" و تقدیر از نویسندگان این مجموعه ساعت 14 روز سه شنبه نوزدهم بهمن ماه در انتشارات سوره مهر،واقع در خیابان رشت، پلاک 23 برگزار خواهد شد.

