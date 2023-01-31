به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگسرای رسانه با همکاری انتشارات نظری مراسم تجلیل از نویسندگان را برگزار می‌کند.

در این مراسم جمعی از نویسندگان صاحب قلم کشور حضور داشته و از فعالیت ادبی آنان در جهت قلم‌فرسایی با موضوعات ادبیات انقلاب اسلامی تجلیل می‌شود.

بر این اساس، اشرف‌السادات سادات، ربابه طبری، یلدا خلخالی، مرجان داورزنی، عشرت مرادی، علی اکبر تبریزی فینی، ژیلا ملک خطایی، علی اثمری، مرتضی زارعی و رمضان صادقی مقدم در این جلسه حضور داشته و تجلیل می‌شوند. فاطمه آریا نیز اجرای این برنامه را برعهده دارد.

نویسندگان و شاعران انقلاب اسلامی نقش مهمی در بیان دستاوردهای انقلاب و تبیین تاریخ دفاع مقدس داشته‌اند. دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی فرصت خوبی است تا از خدمات ارزنده آنان تجلیل شده تا بستری برای تشویق هنرمندان جوان برای حرکت در این مسیر باشد.

فرهنگسرای رسانه تاکنون با مشارکت انتشارات نظری برنامه‌های گوناگون ادبی شامل جلسات رونمایی کتاب، نقد و بررسی آثار و … را در قالب ویژه برنامه «زرین قلم» در طول سال برگزار کرده است.

زرین قلم برند برنامه‌های ادبی فرهنگسرای رسانه در جهت تشویق مخاطبان به کتاب و کتابخوانی است که تاکنون نزدیک به ۲۷۰ جلسه از این برنامه در فرهنگسرای رسانه برگزار شده است.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن دکتر یونس شکر خواه فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.