14 طرح عمرانی در شهرستانهای بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگاران مهر در استان بوشهر، در شهرستان کنگان طرح آسفالت و پیاده روسازی در شش روستای بستانو، سباتین، کنار، خیمه ،خره زبار و چاه مبارک با اعتبار چهار میلیارد و 630 میلیون ریال از محل اعتبارات نفت و گاز به بهره برداری رسید و 50 جلد سند خانه های روستایی به ساکنان بساتین اعطا شد .

همچنین در این شهرستا نخستین تعاونی دانش بنیان استان به بهره برداری رسید که تاکنون بیش از 700 دانش آموخته این شهرستان شناسایی و در این تعاونی ثبت نام شده اند .

در شهرستان دشتی 11 واحد مسکونی که با اعتبار 830 میلیون ریال ساخته شده به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شد و مسجد نبی اکرم (ص) روستای بادمزار با زیربنای 200 متر مربع و 400 میلیون ریال اعتبار ساخته شده به بهره برداری رسید .

در تنگستان هم بهره برداری از طرح پرواربندی 200 رأسی گوساله در روستای سمل با اعتبار 1.5میلیارد ریال و اجرای طرح آبخیزداری جایینک و ساخت 48 واحد مسکونی ویژه محرومان با سرمایه گذاری 12 میلیارد و 690 میلیون ریال آغاز شد .

در شهرستان جم و بخش ریز لایروبی و بازسازی قناتهای روستای گندمزار و پشتو، طرح هادی روستای تنگمان و جمال آباد، خانه بهداشت روستای 86 خانواری سرچشمه با اعتبار دو میلیارد و 830 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

در دیر هم 120 خانه با اعتبار ده میلیارد ریال به جوانان مددجوی کمیته امداد امام خمینی واگذار شد وایستگاه مراقبت بهداشتی دریایی با 250 میلیون ریال اعتبار به منظور کنترل بهداشتی شناورها آغاز به کار کرد .