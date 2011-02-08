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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

دهه دوم اسفند در قم؛

نشست علمی بررسی نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: اولین نشست علمی با موضوع «بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب فهم دین» در راستای برگزاری سلسله نشست‌های همایش بین الملی منطق فهم دین به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری این نشست علمی گفت: این نشست علمی با توجه به نقش بی‌بدیل روش‌شناسی فهم دین در توسعه و تعمیق معرفت دینی و تاسیس علوم انسانی اسلامی و در راستای برگزاری سلسله نشست‌های همایش بین المللی منطق فهم دین، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام دکتر حمید رضا شاکرین اضافه کرد: کتاب «منطق فهم دین» حاصل نخستین طرح از زمره تحقیقات کلیدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با نام «منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» است که این پژوهش از سال 79 توسط حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد آغاز شده و تا کنون اداره دارد.

وی در ادامه ضمن تشریح هدف از ارائه این نظریه و نگارش این کتاب افزود: این تحقیق درصدد است، دستگاه یا دانشواره روش گانی کامل و کارآمد، جامعه و روزآمدی را برای فهم دین ارائه نماید.

دبیر علمی نشست بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین با اشاره به اینکه اجمال فعالیت‌های علمی در زمینه تحقیق و نتایج حاصل از آن در مقدمه حجت الاسلام رشاد بر این اثر منعکس شده است، اظهار داشت: منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی که هم اکنون به صورت دانشی نو با عنوان «منطق فهم دین» سامان یافته است، حاصل افزودن بر 5 هزار ساعت تامل، تحقیق و تدریس حجت الاسلام رشاد است.

وی تصریح کرد: نتایج این طرح علمی، علاوه بر آنکه در برخی نشست‌های داخلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، بعضا در کنفرانس‌های علمی برون مرزی نیز ارائه شده و بخش‌هایی از آن نیز در مراکز دانشگاهی و حوزوی، مورد تدریس قرار گرفته یا در قالب رساله‌های ارشد و دکترا و سطح چهار، تحت هدایت نویسنده تفصیل یافته است.

شاکرین خاطر نشان کرد: برگزاری نخستین نشست علمی گامی است در برگزاری سلسله همایش‌های بین المللی منطق فهم دین که قرار است در آن مدل‌های مختلف فهم دین بررسی شود.
نشست علمی «بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین» دهه دوم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، که زمان دقیق برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1249345

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