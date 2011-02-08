به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری این نشست علمی گفت: این نشست علمی با توجه به نقش بیبدیل روششناسی فهم دین در توسعه و تعمیق معرفت دینی و تاسیس علوم انسانی اسلامی و در راستای برگزاری سلسله نشستهای همایش بین المللی منطق فهم دین، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار میشود.
حجت الاسلام دکتر حمید رضا شاکرین اضافه کرد: کتاب «منطق فهم دین» حاصل نخستین طرح از زمره تحقیقات کلیدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با نام «منطق اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی» است که این پژوهش از سال 79 توسط حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد آغاز شده و تا کنون اداره دارد.
وی در ادامه ضمن تشریح هدف از ارائه این نظریه و نگارش این کتاب افزود: این تحقیق درصدد است، دستگاه یا دانشواره روش گانی کامل و کارآمد، جامعه و روزآمدی را برای فهم دین ارائه نماید.
دبیر علمی نشست بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین با اشاره به اینکه اجمال فعالیتهای علمی در زمینه تحقیق و نتایج حاصل از آن در مقدمه حجت الاسلام رشاد بر این اثر منعکس شده است، اظهار داشت: منطق اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی که هم اکنون به صورت دانشی نو با عنوان «منطق فهم دین» سامان یافته است، حاصل افزودن بر 5 هزار ساعت تامل، تحقیق و تدریس حجت الاسلام رشاد است.
وی تصریح کرد: نتایج این طرح علمی، علاوه بر آنکه در برخی نشستهای داخلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، بعضا در کنفرانسهای علمی برون مرزی نیز ارائه شده و بخشهایی از آن نیز در مراکز دانشگاهی و حوزوی، مورد تدریس قرار گرفته یا در قالب رسالههای ارشد و دکترا و سطح چهار، تحت هدایت نویسنده تفصیل یافته است.
شاکرین خاطر نشان کرد: برگزاری نخستین نشست علمی گامی است در برگزاری سلسله همایشهای بین المللی منطق فهم دین که قرار است در آن مدلهای مختلف فهم دین بررسی شود.
نشست علمی «بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین» دهه دوم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، که زمان دقیق برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
دهه دوم اسفند در قم؛
نشست علمی بررسی نظریه ابتنا از کتاب منطق فهم دین برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: اولین نشست علمی با موضوع «بررسی و نقد نظریه ابتنا از کتاب فهم دین» در راستای برگزاری سلسله نشستهای همایش بین الملی منطق فهم دین به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری این نشست علمی گفت: این نشست علمی با توجه به نقش بیبدیل روششناسی فهم دین در توسعه و تعمیق معرفت دینی و تاسیس علوم انسانی اسلامی و در راستای برگزاری سلسله نشستهای همایش بین المللی منطق فهم دین، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار میشود.
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