به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه آمریکایی «اکسیوس» در گزارشی مدعی شد که در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه، ارتش آمریکا طی عملیاتی با هدف تضعیف توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی ایران، حدود ۱۰۰ هدف مختلف را مورد هدف قرار داده است.

طبق ادعای این رسانه به نقل از مقامات واشنگتن، این اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای شناسایی، مراکز مخابراتی و تجهیزات مرتبط با پرتابگرهای موشک‌های کروز و پهپادها بوده است.

اکسیوس همچنین مدعی شده که در اقدامی بی‌سابقه، پهپادهای نظامی آمریکا با هدف آسیب رساندن به موتورخانه‌ نفت‌کش‌های متعلق به ایران، اقدام به حمله کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، ادعاهایی درباره واکنش‌های نظامی ایران مطرح شده است.

این رسانه گزارش داده که ایران طی این درگیری‌ها، موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را به سمت پایگاه‌های نظامی در کویت، بحرین و اربیل پرتاب کرده است؛ هرچند که در ادامه ادعا کرده نیروهای آمریکایی بخش عمده‌ای از این پرتاب‌ها را رهگیری کرده‌اند.

همچنین در این گزارش با استناد به سخنان مقامات سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا)، ادعا شده است که این اقدامات نظامی با هدف ایجاد بازدارندگی در مسیر عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز صورت گرفته است.