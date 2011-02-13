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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

پس از انقلاب؛

30 کتابخانه در گلستان احداث شد

30 کتابخانه در گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، 30 کتابخانه در استان احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: ساخت 26 کتابخانه دیگر در سفر سوم هیئت دولت به گلستان تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: گلستان از نظر سرانه کتابخانه در کشور در رتبه 25 قرار دارد.
 
علوی اظهار داشت: انجمن خیران کتابخانه ساز به زودی در استان گلستان تشکیل می شود.


مدیرکل مشارکت ها و شهرداری های نهاد عمومی کتابخانه های کشور گفت: اساسنامه انجمن خیران کتابخانه ساز تا 15 بهمن به همه استان ها ابلاغ شد.

قیاسی افزود: خیران کتابخانه ساز کشور در10 ماه گذشته 50 میلیارد تومان برای ساخت کتابخانه کمک کردند.
 
وی اظهار داشت: پارسال نیز خیران 75 میلیارد تومان برای ساخت کتابخانه کمک کرده بودند.
کد مطلب 1252708

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