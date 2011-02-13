30 کتابخانه در گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: ساخت 26 کتابخانه دیگر در سفر سوم هیئت دولت به گلستان تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: گلستان از نظر سرانه کتابخانه در کشور در رتبه 25 قرار دارد.



علوی اظهار داشت: انجمن خیران کتابخانه ساز به زودی در استان گلستان تشکیل می شود.



مدیرکل مشارکت ها و شهرداری های نهاد عمومی کتابخانه های کشور گفت: اساسنامه انجمن خیران کتابخانه ساز تا 15 بهمن به همه استان ها ابلاغ شد.



قیاسی افزود: خیران کتابخانه ساز کشور در10 ماه گذشته 50 میلیارد تومان برای ساخت کتابخانه کمک کردند.

وی اظهار داشت: پارسال نیز خیران 75 میلیارد تومان برای ساخت کتابخانه کمک کرده بودند.