مردم عراق رهبر شهید را به عنوان مرجع عالی قدر جهان اسلام می شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عبدالزهرا الحجاج در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق گفت: این رویداد، پس از اربعین، یکی از بزرگترین رویدادهای مردمی بود. حضور مردم ایران در این مراسم تنها نبود و مردم عراق نیز با حضور خود همبستگیشان را اعلام کردند. نگاه مردم عراق به رهبر شهید، نگاه سیاسی نبود، بلکه ایشان را به عنوان مرجع عالیقدر جهان اسلام میشناختند و با یک باور و اعتقاد عمیق در این مراسم حضور یافتند. این نگاه اعتقادی ریشهدار است و همین باور موجب میشود میان دو ملت جدایی ایجاد نشود.
سفیر جمهوری عراق در ایران افزود: هر سال حدود چهار میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین در عراق حضور پیدا میکنند و این حضور، همبستگی میان دو ملت را چندین برابر میکند. از سوی دیگر، حضور مردم عراق در مشهد، بهویژه در دهه پایانی ماه صفر و زیارت بارگاه امام رضا (ع)، نشان میدهد اعتقادات مشترک دو ملت، مهمترین پشتوانه گسترش روابط است. امروز دشمنان ما به دنبال ایجاد فاصله میان ملتهای منطقه هستند، اما این پیوندهای اعتقادی چنین فرصتی را از آنان میگیرد.
وی با بیان اینکه پیش از این دو دوره رایزن فرهنگی عراق در ایران بوده و آشنایی نزدیکی با مشهد دارد، اظهار کرد: آمادگی داریم هفته تجاری و اقتصادی ایران و عراق را برگزار کنیم و این موضوع را در بغداد نیز پیگیری خواهم کرد. نخستوزیر عراق در نشست با فعالان اقتصادی ایران تأکید کرد که سیاست جدید عراق حمایت از تولید داخلی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری است و ما نیز آمادگی همکاری گسترده در حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی را داریم. باید مسائل کلیشهای و تشریفاتی را کنار بگذاریم و وارد مرحله عمل شویم.
عبدالزهرا الحجاج اضافه کرد: تجربه همکاریهای مشترک میان ایران و عراق، تجربهای موفق بوده و باید از ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای عملیاتی استفاده کنیم. تفاهمنامهها زمانی ارزشمند هستند که به مرحله اجرا برسند؛ بنابراین باید توافقات گذشته را رصد و پیگیری کنیم و با اولویتبندی، پروژههای قابل اجرا را به نتیجه برسانیم.
سفیر جمهوری عراق در ایران ادامه داد: پیشنهاد میکنم هفته تجاری ایران و عراق در مشهد برگزار شود و در کنار آن نشستهای تخصصی میان فعالان اقتصادی، دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور نیز شکل بگیرد. ظرفیتهای فراوانی در حوزههای علمی، فرهنگی، زیارتی و اقتصادی وجود دارد که باید از آنها برای توسعه روابط استفاده کنیم. روابط ایران و عراق امروز فراتر از روابط سیاسی است و بر پایه اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و مردمی شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی باید به همکاریهای پایدار اقتصادی، علمی و فرهنگی تبدیل شود و ما آمادگی داریم زمینه اجرای این همکاری ها را فراهم کنیم.
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