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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶

مینودشت، صحنه حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه

مینودشت، صحنه حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه

مینودشت_ اجتماع شبانه مردم مینودشت با استقبال گسترده شهروندان و در فضایی وحدت آفرین برگزار شد.

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کد مطلب 6903428

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