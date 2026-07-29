https://mehrnews.com/x3cHfj ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶ کد مطلب 6903428 استانها گلستان استانها گلستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۶ مینودشت، صحنه حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه مینودشت_ اجتماع شبانه مردم مینودشت با استقبال گسترده شهروندان و در فضایی وحدت آفرین برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6903428 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاه و یکمین شب حضور زنجانیها در میدان راهپیمایی و اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان تجمع حماسی مردم در شبهای داغ خورموج رستمی: مقاومت و عمل به تکلیف، رمز پیروزی جبهه حق است برچسبها گلستان تجمع مردمی مینودشت
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