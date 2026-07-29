به گزازش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر جمهوری عراق در ایران با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: همت، شکوه و عظمتی که مردم عراق در این مراسم به نمایش گذاشتند، نشان داد پیوند عمیقی میان دو ملت وجود دارد. این حضور، نماد اقتدار شیعه بود؛ همانگونه که اربعین به عنوان بزرگترین تجمع انسانی منطقه و رویدادی کمنظیر در جهان، جلوهای از این پیوندهای ناگسستنی است که طی سالیان شکل گرفته است. ما علاقهمندیم و دعا میکنیم شرایط منطقه به امنیت و آرامش برسد تا مردم منطقه، که همگی دارای اشتراکات دینی و فرهنگی هستند، توسعه، آبادانی و آسایش را تجربه کنند و از ثمرات این آرامش بهرهمند شوند. از مردم عراق به خاطر حماسهای که آفریدند قدردان هستیم؛ زیرا این همراهی، روحیه مضاعفی برای مردم ایران ایجاد کرد و برای ما یک سرمایه ارزشمند است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: کشور عراق برای ما یک شریک بزرگ معنوی و مذهبی است و باید به مهمترین شریک اقتصادی ما نیز تبدیل شود. باید سطح سرمایهگذاریها و مبادلات اقتصادی را به اندازهای افزایش دهیم که این پیوند ناگسستنی در حوزه اقتصاد نیز نمود پیدا کند. پیشنهاد برگزاری نشستها و همایشهای مشترک اقتصادی، پیشنهاد بسیار خوبی است، اما باید از مرحله مطالعه و تفاهم عبور کنیم و این نشستها به انعقاد قراردادهای مشخص و اجرایی منجر شود. اگر بتوانیم با همکاری رایزنان اقتصادی ایران و عراق، سفارتخانهها و تیمهای تخصصی دو طرف، چندین قرارداد مشخص را در این نشستها به نتیجه برسانیم، میتوانیم استمرار این همکاریها را تضمین کنیم.
وی افزود: دیماه سال گذشته نیز هیئت اقتصادی و بازرگانی استان به عراق سفر کرد و اکنون نیز میتوان با برگزاری یک همایش، نمایشگاه یا فرصتهای سرمایهگذاری، زمینه انعقاد قراردادهای مشترک را فراهم کرد. برای استمرار این روند، باید دبیرخانه دائمی همکاریها تشکیل شود تا توافقات را پیگیری کند. خوشبختانه هم در داخل کشور و هم در میان رایزنان اقتصادی ایران و عراق، گرایش و استقبال زیادی برای برگزاری این همایش در مشهد وجود دارد و بسیاری از استانهای کشور نیز علاقهمند به مشارکت در این رویداد هستند.
مظفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای متقابل دو کشور گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که به شدت به گرهگشایی در برخی حوزهها از طریق همکاری با کشور عراق نیازمند هستیم. از یک سو ظرفیت تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران دو کشور وجود دارد و از سوی دیگر، دانش و تجربهای که ایران در شرایط سخت به دست آورده است، میتواند به توسعه همکاریها کمک کند. بنابراین لازم است چارچوب مشخصی برای این همکاریها، مکاتبات و مذاکرات طراحی شود تا این ظرفیتها هرچه سریعتر به نتایج عملیاتی تبدیل شوند.
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