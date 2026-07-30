رضایی: امنیت پایدار گلستان، ثمره وحدت اقوام و همدلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان گلستان، با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی، اظهار کرد: دشمنان همواره با شیوههای مختلف درصدد آسیب رساندن به جمهوری اسلامی ایران بودهاند، اما ملت ایران با تکیه بر وحدت، ایمان و ایستادگی، تمامی توطئهها را ناکام گذاشته و در میدانهای مختلف پیروز بوده است.ع
وی با بیان اینکه خدمت در لباس مقدس انتظامی افتخاری بزرگ است، افزود: کارکنان فراجا با تمام توان در مسیر حفظ امنیت و آرامش مردم ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان و بدخواهان به اهداف خود دست پیدا کنند.
جانشین فراجا با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این رویداد را جلوهای از عظمت فرهنگ عاشورا دانست و گفت: حضور میلیونی زائران از کشورهای مختلف و حتی پیروان دیگر مذاهب در مسیر پیادهروی اربعین، نشاندهنده ماندگاری و جهانی بودن پیام نهضت امام حسین (ع) است.
رضایی در ادامه، از همراهی و حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان گلستان قدردانی کرد و گفت: گلستان با وجود تنوع قومیتی و مذهبی، یکی از استانهای برخوردار از امنیت و آرامش پایدار است؛ امنیتی که نتیجه همبستگی مردم، تعامل مسئولان و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی است.
وی با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام مردم، سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود، اظهار کرد: دشمنان از همدلی ملت ایران هراس دارند و حفظ و تقویت این وحدت، وظیفهای همگانی است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات سردار دادگر در دوران فرماندهی انتظامی استان گلستان قدردانی کرد و گفت: اقدامات ارزشمند وی در ارتقای امنیت استان ماندگار خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به انتصاب سردار محمد طراقیه به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان گلستان، اظهار امیدواری کرد و گفت وی با بهرهگیری از تجربه، تعهد و توان مدیریتی خود، مسیر خدمترسانی، ارتقای امنیت و افزایش شاخصهای انتظامی استان را با موفقیت ادامه دهد.
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