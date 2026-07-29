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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷

حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

گالیکش_ا جتماع شبانه مردم گالیکش با حضور گسترده اقشار مختلف و در فضایی سرشار از همدلی برگزار شد.

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کد مطلب 6903429

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