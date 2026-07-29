https://mehrnews.com/x3cHfk ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ کد مطلب 6903429 استانها گلستان استانها گلستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه گالیکش_ا جتماع شبانه مردم گالیکش با حضور گسترده اقشار مختلف و در فضایی سرشار از همدلی برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6903429 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاه و یکمین شب تجمعات کرج حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب صد و پنجاه و یکمین شب حضور زنجانیها در میدان راهپیمایی و اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان رستمی: مقاومت و عمل به تکلیف، رمز پیروزی جبهه حق است تجمع حماسی مردم در شبهای داغ خورموج عراق باید در کنار شریک معنوی، مهمترین شریک اقتصادی ایران باشد برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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