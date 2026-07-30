به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به لطف الهی، وحدت و ایستادگی، همانند گذشته از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید.
وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را جلوهای از ماندگاری فرهنگ عاشورا دانست و افزود: عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مرز نمیشناسد و هر سال میلیونها عاشق از نقاط مختلف جهان با شور و ایمان راهی کربلای معلی میشوند تا وفاداری خود را به آرمانهای نهضت عاشورا نشان دهند.
امام جمعه گرگان با بیان اینکه امام خمینی (ره) با توکل بر خداوند و تکیه بر آموزههای انبیا در برابر ظلم و استکبار ایستاد، گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی با ایمان، شجاعت و اتکا به مردم توانست مسیر عزت و استقلال را برای ملت ایران هموار کند.
نورمفیدی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و مدافعان حق، از شخصیت والای امام شهید به عنوان الگویی از ایمان، تقوا، شجاعت و دفاع از مظلومان یاد کرد و افزود: ایشان عمر خود را در مسیر مبارزه با ستم و حمایت از حق صرف کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای خدمت در مجموعه انتظامی، اظهار کرد: امیرالمؤمنین امام علی (ع) یکی از ویژگیهای انسانهای باتقوا را به زحمت انداختن خود برای تأمین آسایش دیگران میدانند و امروز این ویژگی را میتوان در تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی مشاهده کرد؛ نیروهایی که برای حفظ امنیت جامعه، از آسایش خود میگذرند.
نماینده ولیفقیه در گلستان حضور مستمر پلیس در شهرها، روستاها، جادهها و مرزهای کشور را نشانه تعهد و مسئولیتپذیری این مجموعه دانست و گفت: خدمات شبانهروزی حافظان امنیت شایسته قدردانی است و مردم همواره قدردان تلاشهای آنان هستند.
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